Татарский театр «Нур» из Уфы отложил гастроли в Казань до ноября из-за пандемии

Гастроли должны были проходить с 24 по 27 февраля, но их пришлось перенести из-за тяжелой эпидситуации. Об этом сообщили на официальном сайте театра.

Уфимский театр «Нур» из-за тяжелой эпидситуации решил отложить запланированные ранее гастроли, которые должны были проходить с 24 по 27 февраля в Казани. Известно, что все предстоящие мероприятия перенесли на ноябрь этого года. Соответствующая информация появилась на сайте театра. Сообщается, что все купленные билеты можно будет использовать уже в ноябре и они остаются действительными. Также «Нур» перенес спектакли и в Башкирии, которые должны были проходить с 15 по 22 февраля в разных населенных пунктах. Ранее театр уже отменял запланированные спектакли. Известно, что было отменено целых 10 спектаклей, которые были запланированы на период с 1 по 6 февраля этого года. Причина отмены была та же — высокий уровень заболевших в регионе.

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