РЭО вложит в мусорные заводы СФО 60 млрд рублей

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») профинансирует строительство десяти предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Сибирском федеральном округе на сумму 60 млрд рублей. Общая мощность будущих мусорных заводов в СФО составит 5,856 млн тонн в год.

Руководитель ППК Денис Буцаев рассказал, что ввод на территории Сибири объектов обработки (сортировки) ТКО планируется осуществить в рамках национального проекта «Экология». По его словам, сейчас компания рассматривает полсотни перспективных объектов по обращению с ТКО в разных регионах России. Буцаев также пояснил, что подавляющая часть этих объектов, скорее всего, будет создаваться на базе концессионных соглашений — за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций ППК «РЭО». Об этом пишет tass.ru. К примеру, в Ангарском городском округе Иркутской области предполагается построить большой комплекс обращения с ТКО — его ввод в эксплуатацию намечен на будущий год. В том же регионе в ближайшие два-четыре года будут возведены еще восемь предприятий по обращению с отходами. А в Тыве появятся два завода по переработке мусора, и власти региона совместно с руководством РЭО уже подписали по ним дорожную карту. Предполагается, что общий объем инвестиций со стороны РЭО покроет порядка 95% всех средств, которые требуются на реализацию проектов. А заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев пояснил, что в каждом из десяти сибирских регионов планируется ввести в эксплуатацию по одному мусороперерабатывающему заводу. ППК готова поддержать эти проекты и профинансировать их за счет средств облигационного займа по льготной ставке — от властей Кемеровской области, например, уже получено официальное письмо о реализации заключенного концессионного соглашения. Королев также отметил, что такую меру поддержки летом прошлого года согласовали федеральные власти, при содействии которых РЭО вложил 6,1 млрд рублей в пять проектов в трех регионах. Один из них — проект по переработке полимеров «ЭкоЛайн-Вторпласт» — получил статус зеленого проекта и уже прошел верификацию. Всего же на средства, которые инвестировала ППК «РЭО», в эксплуатацию было введено мощностей по обработке ТКО — 1 млн тонн в год, утилизации — 423 тыс., захоронению — 123 тыс.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter