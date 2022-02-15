Пропавший мальчик и очередное нападение собак на детей. Итоги дня в Башкирии

В Стерлитамаке на двух детей в разное время напали бездомные собаки. Оба случая произошли на улице Проспекта Октября, к счастью, дети не пострадали. Сначала бродячие животные попытались напасть на девочку, но в результате ее мама, которая в этот момент находилась рядом, смогла спугнуть агрессивных собак. Затем подобная ситуация произошла и с мальчиком, но тот смог убежать и также избежал травм. По данному факту правоохранительные органы уже начали проверку. Устанавливаются причины произошедшего, также в ближайшее время будут опрошены все свидетели и должностные лица, которые несут ответственность за подобные случаи.