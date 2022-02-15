Новейшие поезда «Ласточка» будут обслуживать два маршрута из Уфы до Айгира и Приютово

Новейшие поезда «Ласточка» будут обслуживать два маршрута из Уфы до Айгира и Приютово
Новейшие поезда «Ласточка» будут обслуживать два маршрута из Уфы до Айгира и Приютово
Сегодня, 08:35ОбществоИрина ДеревянчукФото: bppc.ru
Ожидается, что подвижные составы для маршрутов «Уфа — Приютово» и «Уфа — Айгир» прибудут в регион в апреле, сообщили в пресс-службе Башкортостанской ППК 14 февраля.

На маршруты «Уфа — Приютово» и «Уфа — Айгир» уже этой весной, предположительно в апреле, выйдут новые электропоезда «Ласточка» с интересными характеристиками, среди которых возможность возвращать энергию торможения в контактную сеть и возможность без остановки проходить участки со смешанным типом питание.

Башкортостанская пригородная пассажирская компания получила поручение от главы Башкирии Радия Хабирова совместно с ОАО «РЖД» подготовиться к выходу на маршрут новых «Ласточек». Это будут два состава, в каждом из составов предусмотрено пять вагонов. Курсировать «Ласточки» будут по двум направлениям. Первое — от Уфы до Приютово, второе от Уфы до Айгира.

В Башкортостанской ППК пассажирам намекнули на то, что первых пассажиров «Ласточек» ждут не только впечатления от поездки, но и подарки.

Напомним, вполне вероятно, что уфимцев вскоре порадуют не только новые электрички, которые движутся по республике. Не исключено, что в скором времени может быть запущен поезд Уфа-Казань. Об этом глава сообщил на одной из недавних оперативок в правительстве Башкирии.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы