Как будут отдыхать жители Башкирии в феврале и марте

Как будут отдыхать жители Башкирии в феврале и марте
Как будут отдыхать жители Башкирии в феврале и марте
Сегодня, 13:56ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Отдыхать жители региона будут 23 февраля и с 6 по 8 марта. Однако в субботу, 5 марта, придется выйти на работу. Об этом сообщили в Минтруде Башкирии.

Жителей Башкирии ждут выходные в среду 23 февраля и во вторник 8 марта. Об этом рассказали в Минтруде Башкирии.

Однако, это еще не все - помимо двух дат выходные выпадут и на 6, 7 марта, а рабочий день 22 февраля будет сокращенным, согласно ст. 112 ТК РФ. А вот суббота, 5 марта, будет являться рабочим днем, но сокращенным на один час, так как является предпраздничным.

Также известно, что у тех, кто берет отпуск, отпускные дни в период праздников не засчитываются (8 марта и 23 февраля).

Отметим, что в общей сложности в 2022 году все россияне будут отдыхать 118 дней. Информацию об этом озвучивал Минтруд России.

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