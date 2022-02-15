Газовые хранилища Евросоюза опустели ниже 33%

Как сообщает iz.ru, за пять лет снижение запасов газа в европейских хранилищах составило 13 п. п. Отмечается, что в феврале расход газа составил на 25% больше, чем в среднем с 2017 года.
В хранилищах Европы остается еще 35 миллиардов куб. метров газа, по мере опустошения резервуаров их суточная производительность снижается, и не будет возможности оперативно вывести в систему максимальный объем газа.
Ранее 9 февраля свою обеспокоенность в связи с неполной заполненностью хранилищ выразили в Германии.