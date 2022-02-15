Экс-начальника ИК № 21 в Башкирии и его заместителя осудили условно за махинации

О том какой приговор вынес суд группе, которая присваивала бюджетные деньги и заключала фиктивные госконтракты рассказали в пресс-службе следкома Башкирии 15 февраля.

О том, что в Башкирии экс-начальника колонии, его зама и их подельницу обвинили в хищении на 328 тысяч рублей стало известно еще в конце 2021 года. Сегодня в пресс-службе следкома сообщили, что местные стерлитамакские следователи собрали достаточное для суда количество доказательств вины сотрудников УФСИН и поварихи, которая была с ними в сговоре, который и выявили в ходе совместной работы УФСБ по Башкирии и подразделения собственной безопасности УФСИН. Обвинялись двое сотрудников колонии и одна женщина, не работающая в системе ФСИН в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения и пособничество в нем и в служебном подлоге. Еще в апреле 2020 года тогда еще начальник колонии № 21 в Стерлитамаке объединился со своим замом и местной жительницей, которая в прошлом готовила пищу для сотрудников учреждения. Объединились они с коварным планом – с бывшим поваром заключили три фиктивных госконтракта на 225 тысяч рублей, хотя все время указанное в контрактах кулинарили для сотрудников колонии осужденные, которые отбывали наказание в колонии. А вот полученные средства обвиняемые расходовали самостоятельно. к слову и вину свою они в совершенном деянии они признали, да еще и возместили нанесенный ущерб. Ущерб окончательно оценили в 328 тысяч рублей. В итоге суд приговорил бывшего начальника ИК к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, также теперь ему запрещено в течении двух лет занимать должности в структурах ФСИН и в правоохранительных органах.. Зам начальника получил два года условно с таким же испытательным сроком. Их подельнице суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода.

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