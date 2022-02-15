Башкортостан обогнал Татарстан и стал лучшим регионом по зарплатам в Поволжье

Средняя зарплата жителя региона составила 48 500 рублей. При этом в сфере добычи сырья работники зарабатывают порядком больше - в среднем сумма составляет 65 600 рублей. Об этом сообщает сервис hh.ru.

Башкирия оказалась на первом месте рейтинга самых высоких зарплат в Поволжье, об этом сообщает сервис поиска работы hh.ru. В исследовании приняли участие 163 тысячи вакансий, которые были опубликованы работодателями в январе текущего года. Известно, что в Башкирии средняя зарплата составляет 48 800 рублей. Больше всего в республике зарабатывают сотрудники промышленных отраслей, которые занимаются добычей сырья - их зарплата в среднем может составлять 65 500 рублей. А вот работники сфер строительства и рабочий персонал зарабатывают меньше - 62 400 и 60 000 рублей. Татарстан оказался на втором месте, так как средняя зарплата оказалась немного меньше - 46 000 рублей. Ранее мы писали о том, что сферу здравоохранения в Башкирии признали самой дефицитной на рынке труда. В среднем на одну вакансию в регионе приходится меньше двух резюме. Как правило, сотрудники не идут на работу из-за низких зарплат, а половина из соискателей считают, что найти работу в их регионе достаточно проблематично.

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