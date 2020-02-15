«Все сюда!»:в Башкирии работник шаурмичной мыл ноги и стриг ногти на рабочем месте

Накануне, 14 февраля, в соцсетях появился видеоролик, вызвавший широкий резонанс. Житель города Салавата стал свидетелем неприятной сцены, которая, вероятно, является привычной для одного из местных шаурмичных ларьков.

Через окно киоска было хорошо видно, как работник данной точки общепита моет ноги и стрижет себе ногти прямо на своем рабочем месте, в непосредственной близости от продуктов, которыми шаурмичная потчует горожан.

По предварительным данным. Речь идет о торговой точке под названием «Doner-Kebab», которая расположена возле одного из гипермаркетов.

Пока никаких комментариев ни от владельцев шаурмичной, ни от местных властей или контрольных инстанций не последовало.