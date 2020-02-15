Врачи выявили в Башкирии сильный рост числа детей, заразившихся коклюшем

Региональное управление Роспотребнадзора по РБ сообщило о значительном росте числа детей, заболевших коклюшем. Информация представлена на сайте ведомства.

По данным специалистов, наибольшее число заразившихся коклюшем детей – это малыши в возрасте до двух лет, их среди заболевших – 56,2%. Среди них, как отмечают медики, больше всего детей, которым не делали соответствующие прививки, таковых набралось уже 76,2%.

Врачи предупреждают, что для маленьких детей коклюш опасен тяжелыми формами осложнений – бронхитом, отитом, пневмонией и т.д.

При этом источником инфекции является сам заболевший человек, она передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период может составлять от 3 до 15 дней.