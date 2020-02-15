Убийство педофила: в Уфе предложили ввести химическую кастрацию для таких, как «они»

Уже третью неделю не только в Башкирии, но и по всей России не утихают споры вокруг убийства педофила, совершенного автомехаником Владимиром Санкиным, который таким способом пытался, по его словам, спасти от надругательства подростков.

Напомним, эта резонансная история, прославившая на всю страну уфимский микрорайон Инорс, произошла в ночь с 30 на 31 января. О ней уже написали огромное число публикаций, сняли несколько телепередач, и высказались многие эксперты. По ситуации на сегодня выяснились некоторые детали, которые подставили под сомнения показания как Владимира Санкина, подозреваемого в убийстве педофила, так и подростков, которых он пытался спасти. Есть сведения, что, как минимум, один из них принимал участие в избиении педофила, а сам Санкин отобрал у педофила полторы тысячи рублей, часть из которых отдал детям.

Уж после убийства стало известно, что погибший имеет три судимости, последняя из которых связана с изнасилованием малолетнего.

Санкин решением суда пока оставлен под домашним арестом.

Подробный разговор об обстоятельствах этого события состоялся в рамках телепрограммы «Честно говоря» на телеканале БСТ. В процессе обсуждения выяснился целый ряд неизвестных ранее деталей.

В частности, в стройный сюжет, изложенный Санкиным, его свидетелями и защитой, внесли путаницу показания соседа убитого. Валерий Бочкарев рассказал, что видел из окна, как мальчики, ставшие в последствии жертвами сексуальных домогательств, бросали снежки в окно Зайцева и заходили в его квартиру, как минимум, дважды без всякого принуждения.

Бочкарев также рассказал, что в 11 часов вечера видел, как Санкин пришел в квартиру Зайцева, и у них была первая стычка. Увидев Бочкарева, который предложил вызвать полицию, зайев попросил не делать этого, а Санкин даже написал соседу на клочке бумаги свой телефон, чтобы с ним позднее можно было созвониться.

После этого Бочкарев лег спать. А «скорую помощь» и полицию на место событий вызвали уже примерно в два часа ночи. Что происходило в течение трех часов, с 23.00 до 2 часов ночи, когда Зайцев был найден с разбитым лицом на окровавленном снегу во дворе, избиваемый Санкиным, пока неизвестно. Должно быть, этим занимается следствие.

Сестра Владимира Санкина Кристина Коваленко рассказал, что ее брат Володя, на самом деле, очень добрый и отзывчивый человек, готовы всегда прийти на помощь. Поэтому он и не смог пройти мимо, когда встретил подростка, попросившего спасти его друга от педофила. Как факт: в прошлом году Санкин вместе с другом спасли людей во время пожара.

По словам Кристины. У Владимира недавно была сломана челюсть, поэтому он не всегда четко произносит слова, и может сложиться впечатление, что он пьян. И в тот роковой вечер, как считает сестра, он был трезв.

— Мы дали 20 тысяч семье Зайцева на похороны, но его родственники, насколько я знаю, даже не пришли с ним проститься. Что говорит само за себя, — рассказал Кристина Коваленко.

Адвокат Санкина Искандар Кабиров рассказал, что драка, в ходе которой Санкин предположительно мог нанести Зайцеву смертельные удары, началась с удара, который погибший первым нанес автомеханику.

Больше всего участников обсуждения озадачил рассказ Данила Вахитова — старшего брата одного из напуганных педофилом мальчиков. Он рассказал, что 14-летний братишка так и не ответил на все его вопросы насчет того вечера. Удивительным показался и тот факт, что мальчики живут в Уфе вдвоем, родители остались годе-то в деревне. То есть пока старший брат на работе, младший предоставлен сам себе, и поэтому допоздна бродит по улице в поисках приключений. Наверное, эта ситуация должна стать предметом изучения службы опеки.

Когда же в конце программы ведущие вспомнили прошлые жуткие случаи гибели детей от рук педофилов (Виолетта Токарчук в Уфе и Яна Перчаткина в Белорецке), они задали вопросы о том, как поступать с педофилами, чтобы оградить их от общества.

Юрист и блогер Павел Деркач предложил помещать их в специальные медучреждения.

Юрист и ответственный секретарь Совета по правам человека при главе Башкирии Зульфия Гайсина посчитала уместным применять к педофилам временную химическую кастрацию. Это на тот случай, если вдруг в жернова правосудия попадет невинный человек, то его можно будет потом излечить.

Кристина Коваленко заявила, что места проживания педофилов должны быть как-то обозначены, чтобы окружающие знали об их опасном недуге и оградить от общения с ними своих детей.

Тем временем следствие по данному делу продолжается.