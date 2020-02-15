Итоги недели в Башкирии: «Паразиты» и вирусы, трамваи и парки, Хабиров Vs Khabirov

10 февраля в России ежегодно отмечают день дипломатического работника. И я вспомнила о том, что «дипломатия — это искусство произносить фразу „хороший песик, песик хороший…“ до тех пор, пока под руку не попадется хороший булыжник». Именно в этот день, наши туристы, отдыхавшие в Китае и прибывшие на двух последних самолетах, были собраны в профилактории «Родник здоровья», расположенный в 25 километрах от центра Уфы, в селе Нижегородка Уфимского района. Местных жителей новость о возможности пообщаться с людьми, своими глазами, видевшими Китай, не добавила оптимизма. Они ведь в дипломатической школе не учились.

Тем не менее, стоит отметить, что коронавирусная инфекция ни у кого из них не подтверждена. При этом у 30 человек, прилетевших из Китая, было отмечено повышение температуры, которое оказалось сезонным ОРВИ. Кстати, даже Госкомтранс в связи с распространением вируса сообщил о том, что будут приняты меры по профилактике появления его в республике. А Башавтотранс неожиданно напомнил о себе повышением цен на проезд (пригородные рейсы).

Пока все обсуждают грипп, в Сибае — которому далеко до Китая — общественники вновь обвинили власти в сокрытии важной информации о превышении содержания опасных веществ в атмосфере от населения. Вот здесь про «Тайна про 101 ПДК: в Башкирии активисты „Сибай, дыши!“». Может и не было умысла скрывать, просто заняты были. Глава Башкирии обсудил с учеными тему Куштау по просьбе Юрия Шевчука. По телевизору про страшный грипп рассказывают, ппробуйте в такой ситуации всех ученых и политиков в одном зале собрать. Сложно! Но удалось-таки! Во встрече приняли участие такие известные люди, как профессор Марс Сафаров, бывший глава «Башнедр» Расих Хамитов, геолог Исхак Фархутдинов, ученый-биолог Уфимского федерального исследовательского центра РАН Василий Мартыненко, глава минэкологии Башкирии Урал Искандаров, даже председатель Совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов, депутат и лидер партии «Зеленые» Руфина Шагапова и другие. Собрались, обсудили, решили создать рабочую группу, отчитались перед Юрием Шевчуком. Пока всё.

В Башкирии из-за эпидемии гриппа отменят все мероприятия, кроме одного. Нет, точнее двух: «Оскар» не могут отменить и празднование Дня защитников Отечества. Только скорее всего к военной форме добавят маски защитного цвета, но это не точно.

Пока не ясно, что стало темой недели в Уфе: вирусы или «Паразиты» — главный фильм 2019 года. Впервые в истории неанглоязычный фильм выиграл «Оскар» в главной номинации, впервые в истории для Южной Кореи — еще и «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, став лидером проката на родине.

Как церемонию награждения «Оскаром», так и оперативное совещание по понедельникам, мы можем смотреть традиционно на экранах наших компьютеров. Последнее — особенным событием не назовешь, но порой бывают интересные моменты.

Вы еще не успели порадоваться мотивации на рождение малышей? А пора бы! Потому что в Башкирии вырос размер максимальной платы в детсадах. В мэрии Уфы рассказали о ежемесячных выплатах для детей от 3 до 7 лет, но это для малоимущих.

Ну самое интересное событие (я же обещала, что скучно не будет): это баттл Хабиров Vs Khabirov: как в правительстве Башкирии завернули указ главы региона, который предполагает осуществлять улучшение жилищных условий за счёт предоставления всем гражданам, проживающим на территории республики и имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства или денежной компенсации взамен такого участка. Для этого и предлагается снять существующие ограничения для многодетных, введенные с 2017 году. Однако, против законопроекта выступает правительство, которое в своем заключении сообщило, что законопроект не поддерживает. Заключение подписано главой Башкирии Радием Хабировым. Представитель правительства в Госсобрании поддержал заключение и просил отклонить законопроект.

Мясокомбинат, птицефабрика, бассейн: в районе Башкирии обещают большие перемены. Такие подробности выяснились в ходе рабочего визита главы региона Радия Хабирова в Альшеевский район. Студентам местного Аксеновского агропромышленного колледжа представили перспективу трудоустройства на двух солидных предприятиях, которые должны появиться в районе в обозримом будущем. Один из них — реконструированный мясокомбинат «Альшей-мясо», который теперь принадлежит «Башкирской мясной компании» (входит в группу компаний «Таврос»). Общий объем инвестиций в этот проект ожидается на уровне 384 млн рублей, при этом на комбинате обещают создать 190 рабочих мест.

Вторым большим проектом является строительство птицеводческого комплекса мощностью 106 млн яиц и 130 тысяч тонн бройлера в год от компании «Башкирский бройлер». Его запуск ожидается уже в августе этого года, на работу обещают взять около двух тысяч человек. Помимо этого, в районе также надеются разнообразить досуг населения. Глава Башкирии подарил ветерану войны телевизор и встретился с дедом Ляйсан Утяшевой. Надеемся, досуг этим ограничен не будет.

Различные поездки по районам Башкирии на толкнули главу на мысль о необходимости поделиться своим представлением о туристическом обслуживании. Учитывая, что я вдали от Уфы уже некоторое время, мне особо приятно было увидеть в соцсетях фото Радия Хабирова на фоне родного мне Чишминского района, точнее кемпинга. Прочла, что там и туалеты чистые, и номера гостиничные приличные, и прямо душа запела. Честно-честно! Вот еще вопрос с городскими лесами бы взяли на контроль и совсем всем будет хорошо. По словам архитектора Уфы, это работа, которую еще предстоит сделать — определить границы зеленых зон, потенциал по застройке города, который еще не исчерпан на полуострове, сформировать качественный зеленый каркас Уфы. О необходимости ревизии зеленых насаждений в пределах столицы Башкирии сообщил Олег Байдин. А я, когда эту фамилию слышу, дрожу. Не он ли был у нас до этой должности проектировщиком застройки возле парка Якутова? А потом заявил, что «дельфинарию в Уфе быть!».

Вот потому боязно мне за наши зеленые насаждения. И за город в целом тоже. И за горожан, которым ежегодно приходится проглатывать новости про трамвай. Я, «Честно говоря» (вспомнила о своем участии в телепрограмме с одноименным названием), была бы счастлива за новость о маршруте между Уфой и Казанью, фантазия, конечно, но не глупее той новости, что согласно Генплану-2040: трамвайную сеть Уфы хотят увеличить втрое и сделать в городе главной. Да простит меня Олег Анатольевич за грубость, но через 20 лет я надеюсь, он будет продолжать гулять с внуками по зеленым паркам Уфы, а не кататься на пенсии на трамваях.

В общем у кого какие мечты. У Байдина — трамваи. У меня — зеленая красивая Уфа. У экс-кандидата в главы республики попасть в Книгу рекордов Гиннесса, рисуя грудью. Просто толи руки не с того места, то ли у зрителей желание было больше на «кисть» взглянуть, чем на результат. Кстати, результат напомнил мне работы Тома Сойера на заборе. Уфимец (гендерквир Заки Мусин) в женском обличье будет претендовать на сердце нового «Холостяка» ТНТ.

У девочки-восьмиклассницы тоже есть мечта — увидеть кабинет Радия Хабирова. Ей повезло.

Мечты сбываются? Не у всех, к сожалению.

Санкин мечтает о свободе. Но малоизвестный ранее уфимец и мечтать не мог, о том, что глава башкирского отделения «Единой России» выскажется в поддержку убийцы педофила. Так бывает. Никто же ранее и предположить (не то что мечтать) не мог, чтобы на сайте администрации Уфы появится реклама услуг проституток. А вот появилась! Правда не уфимских, а из Сочи.

Кто мечтал о мосте через Белую? В Уфе вновь не нашли подрядчика на строительство нового моста за 8 млрд.рублей.

Мечтали об урожае и уже купили теплицу? Зря. В Уфе для строительства «Восточного выезда» изымут садовые участки.

Не о такой карьере, думаю, мечтал и один из немногих интеллигентнейших людей в нашем правительстве. Уволен образованный, опытный человек — хотя и по собственному желанию — председатель Госкомитета по внешнеэкономическим связям Башкирии Руслан Мирсаяпов.

Кто-то нуждался в помощнике, и его мечта сбылась. Мэр Уфы назначил себе нового помощника. Также публично на предыдущем совещании он уволил тех, кто не справился со снегом. Рекомендуем выучить волшебные слова для дальнейшей успешной работы в команде мэра: «Ветер, ветер, ты могуч! Ты гоняешь стаи туч… Не боишься никого, кроме Бога одного!».