Готовьтесь к худшему: на Башкирию надвигается мощный циклон
15 февраля, 13:43ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Погода начнет ухудшаться ближе к середине следующей недели.
Башгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю, который не сулит ничего хорошего жителям республики.
По данным синоптиков, к Башкирии движется североатлантический циклон, сопровождаемый теплыми воздушными массами. По этой причине примерно с будущего вторника, 18 февраля, ожидается резкое ухудшение погоды.
Это выразится, прежде всего, в усилении ветра до 22 метров секунду и обильны осадка в виде мокрого снега и снега с дождем.
Ухудшение погодных условий ожидается в Башкирии с 18 февраля, сообщают синоптики Башгидрометцентра.
Столбик термометра поднимется до +2 градусов.
На дорогах следует быть осторожнее из-за снежной каши, гололеда и ледяного наката.
Такая противная погода продержится в регионе несколько дней.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей