Готовьтесь к худшему: на Башкирию надвигается мощный циклон

Башгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю, который не сулит ничего хорошего жителям республики.

По данным синоптиков, к Башкирии движется североатлантический циклон, сопровождаемый теплыми воздушными массами. По этой причине примерно с будущего вторника, 18 февраля, ожидается резкое ухудшение погоды.

Это выразится, прежде всего, в усилении ветра до 22 метров секунду и обильны осадка в виде мокрого снега и снега с дождем.

Ухудшение погодных условий ожидается в Башкирии с 18 февраля, сообщают синоптики Башгидрометцентра.

Столбик термометра поднимется до +2 градусов.

На дорогах следует быть осторожнее из-за снежной каши, гололеда и ледяного наката.