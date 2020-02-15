Башкирию окутает морозная погода

Сегодня, 15 февраля, по Башкирии и в Уфе ожидается преимущественно облачная и холодная погода с редкими прояснениями. Холодна мгла изредка будет прерываться снежными осадками.

По данным синоптиков, температура воздуха утром и в ночные часы составит от -8 до -13 градусов. В ряде районов при прояснениях столбик термометра опустится до -21 градуса.