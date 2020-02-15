Башкирию окутает морозная погода

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Башгидромет дал прогноз на выходные.
Сегодня, 15 февраля, по Башкирии и в Уфе ожидается преимущественно облачная и холодная погода с редкими прояснениями. Холодна мгла изредка будет прерываться снежными осадками.
По данным синоптиков, температура воздуха утром и в ночные часы составит от -8 до -13 градусов. В ряде районов при прояснениях столбик термометра опустится до -21 градуса.
Днем установится температура не холоднее -8 градусов.
Ветер будет слабый, переменных направлений.
В следующие дни характер погоды может измениться незначительно.
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