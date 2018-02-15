ВС РФ отказался пересматривать акты других судов о выселении Центра Рерихов

Верховный суд (ВС) РФ решил не пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций, касающихся выселения Международного Центра Рерихов (МЦР) из здания усадьбы Лопухиных в центре Москвы.

Как написала газета «Известия», это следует из опубликованного определения суда.

ВС РФ отклонил кассационную жалобу МЦР, который просил направить дело в Судебную коллегию по экономическим спорам для пересмотра.

В начале апреля прошлого года Мосгорсудом было признано законным решение Росимущества о передаче Государственному музею Востока усадьбы Лопухиных в центре Москвы. А 18 июля 2017 года столичным Арбитражным апелляционным судом это решение было подтверждено.

По информации Минкультуры в процессе проверок были выявлены многочисленные нарушения со стороны МЦР. Так, центр предоставлял помещения третьим лицам, проводил реконструкцию строения без необходимой без этого документации, а также самовольно возвел объект капитального строительства.