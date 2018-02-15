Владельцы жилья в России смогут проводить собрания в упрощенной форме

Собственникам квартир в России разрешили проводить общие собрания жильцов в виде конференций.

Как написала газета «Известия», теперь они смогут передавать право голоса другим собственникам-делегатам.

Внесение соответствующих правок к Жилищному кодексу РФ поддержала и правительственная комиссия по законопроектной деятельности. При этом представители комиссии указали на необходимость устранения некоторых недостатков. Так, следует более четко прописать правила избрания делегатов и порядок принятия ими решений. Эксперты идею поддержали, но обратили внимание, что в эпоху развития электронных технологий кворуму следовало бы обеспечить не очный, а электронный вид голосования. Помимо этого, остается непонятным вопрос, как должен голосовать делегат, если подавляющее большинство собственников воздержатся от принятия решения, или в ситуации, когда голоса за или против разделятся поровну.

В декабре прошлого года документ внесли в Госдуму депутаты Александр Сидякин и Павел Качкаев, оба являются представителями «Единой России». В соответствии с ним, собственники квартир могут выбирать делегатов, которые будут представлять их интересы и голосовать за них на собраниях. Но выбор такого уполномоченного лица станет возможен только на общем собрании. Там же и будут определять перечень вопросов, вынесенных на рассмотрение. Время действия полномочий такого представителя может составить от трех до семи лет. Причем в любой период можно будет отозвать либо заменить делегата.

Количество таких делегатов смогут определять сами собственники, но проект предлагает и стандартное решение: выбор одного делегата от собственников квартир с этажа, в поддержку которого высказались две трети соседей. Если у собственников не получилось выбрать делегата, они смогут проголосовать самостоятельно.