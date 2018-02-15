В Уфе руководство перинатального центра пояснило гибель шести младенцев

Сегодня, 15 февраля, в ряде СМи и соцсетях появилась новость о том, что в Республиканском перинатальном центре в течение последнего месяца были зафиксированы шесть случаев смерти новорожденных детей.

- Перинатальный центр – это не прсото роддом, это лечебное учреждение, куда приезжают со всей республики женщины с грудными детьми, имеющие самые разные осложнения. Если обратиться к статистике о работе перинатальных центров в других регионах, то там наблюдается такая же ситуация, - сообщила Медиакорсети заместитель главного врача Республиканского перинатального центра Резеда Юлбарисова. – У нас работают хорошие медики, профессионалы, которые прилагают максимум усилий для спасения жизней матери и ребенка. Но, к сожалению, иногда врачи бессильны.