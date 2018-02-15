В Башкирии экс-менеджер кооператива выдала фиктивные займы на 880 тысяч

26-летняя сотрудница кредитного потребительского кооператива «ФинансистЪ» обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, в течении 2015 года сотрудница кооператива оформила фиктивные договоры займа на бывших клиентов фирмы, чьи данные остались в базе организации. Подделав подписи граждан в 20 договорах, она получила более 1 млн. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Чтобы скрыть преступление, часть денег менеджер вернула под видом погашения долгов заемщиками (126 тысяч рублей). Все оставшиеся деньги мошенница потратила на свои нужды.

В итоге ущерб организации составил 880 тысяч рублей. Мошенническая схема выявилась после проведения внутренней проверки, которую провели из-за жалоб граждан.