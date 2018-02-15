Пункты техосмотра в России готовятся к выдаче электронных ПТС

Пункты техосмотра России подготавливаются к переходу на выдачу электронных ПТС.

Как написала газета «Известия», планируется, что с 1 июля 2018 года все новые автомобили будут сопровождаться только электронными вариантами документов.

До этого периода в России и странах ЕАЭС действует переходный период, когда автодилеры и пункты ТО могут приступить к их выдаче при готовности. Например, если в течение ближайших месяцев гражданин решит купить машину, ему следует быть готовым к тому, что традиционной бумаги в салоне ему не выдадут.

Об этом нововведении, распространяемом не только на нашу страну, но и все государства ЕАЭС, стало известно несколько лет назад. По словам разработчиков, электронный вариант поможет сделать историю машины более прозрачной. Также документ будет гораздо труднее подделать мошенникам. Помимо этого, в такой версии документ нельзя будет потерять. В электронную систему вносить собственников можно будет до бесконечности.

Вся информация, относящаяся к документам, будет защищена электронной подписью. Собственникам обеспечат доступ к системе через личный кабинет на портале госуслуг.

При этом принуждать к отказу от бумажного варианта никого не будут. Все ранее выданные документы будут действительны. Однако автолюбителям стоит быть готовыми к тому. Что с лета этого года все машины будут сопровождаться только электронными вариантами. Если старый бумажный вариант будет утерян, его поменяют на электронный.