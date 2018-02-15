Пункты техосмотра в России готовятся к выдаче электронных ПТС
Как написала газета «Известия», планируется, что с 1 июля 2018 года все новые автомобили будут сопровождаться только электронными вариантами документов.
До этого периода в России и странах ЕАЭС действует переходный период, когда автодилеры и пункты ТО могут приступить к их выдаче при готовности. Например, если в течение ближайших месяцев гражданин решит купить машину, ему следует быть готовым к тому, что традиционной бумаги в салоне ему не выдадут.
Об этом нововведении, распространяемом не только на нашу страну, но и все государства ЕАЭС, стало известно несколько лет назад. По словам разработчиков, электронный вариант поможет сделать историю машины более прозрачной. Также документ будет гораздо труднее подделать мошенникам. Помимо этого, в такой версии документ нельзя будет потерять. В электронную систему вносить собственников можно будет до бесконечности.
Вся информация, относящаяся к документам, будет защищена электронной подписью. Собственникам обеспечат доступ к системе через личный кабинет на портале госуслуг.
При этом принуждать к отказу от бумажного варианта никого не будут. Все ранее выданные документы будут действительны. Однако автолюбителям стоит быть готовыми к тому. Что с лета этого года все машины будут сопровождаться только электронными вариантами. Если старый бумажный вариант будет утерян, его поменяют на электронный.
При покупке новой машины ЭПТС уже должен быть оформлен. По крайней мере, это должно быть сделано после завершения переходного периода. Ожидается, что часть продавцов приступит к работе с новой системой уже к весне 2018 года. В этой ситуации за оформлении документов будет отвечать дилер, а покупателю выдадут готовы номер, зафиксированный в договоре купли-продажи. Этот номер также запросит сотрудник ГИБДД для регистрации автомобиля.