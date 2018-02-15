Представитель ЛДПР предложил пересадить чиновников с иномарок на «Лады»

По словам депутата Государственной думы России от партии ЛДПР Василия Власова, претензии населения к чиновникам по поводу недостаточного импортозамещения обоснованы.

Депутат считает, что представители власти должны ездить на отечественных машинах. Об этом 15 февраля пишет газета «Известия».

Власов направил министру промышленности и торговли России Денису Мантурову официальный запрос. Предложение депутата заключается в том, чтобы пересадить всех работников государственных учреждений, которые обслуживает автокомбинат управделами президента, на российский седан Lada Vesta Signature.

Парламентарий уверен, что внешнеполитическая обстановка этому способствует. Чиновники должны брать пример с президента России Владимира Путина, который решил ездить на отечественных машинах типа «Кортеж».