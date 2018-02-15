Представитель ЛДПР предложил пересадить чиновников с иномарок на «Лады»
Депутат считает, что представители власти должны ездить на отечественных машинах. Об этом 15 февраля пишет газета «Известия».
Власов направил министру промышленности и торговли России Денису Мантурову официальный запрос. Предложение депутата заключается в том, чтобы пересадить всех работников государственных учреждений, которые обслуживает автокомбинат управделами президента, на российский седан Lada Vesta Signature.
Парламентарий уверен, что внешнеполитическая обстановка этому способствует. Чиновники должны брать пример с президента России Владимира Путина, который решил ездить на отечественных машинах типа «Кортеж».
В автопарке ФГБУ «Автотранспортный комбинат» Управления делами президента России на балансе до сих пор стоят машины BMW и Ford. На этих транспортных средствах ездят как депутаты Госдумы, так и члены Совфеда РФ.