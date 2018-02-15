Нерациональные деревни: Как живут без электричества в башкирской глубинке

Корреспондент ИА Медиакорсеть отправился в башкирскую глубинку, чтобы посмотреть, как люди живут в селах без электричества.

Заканчивается второй десяток второго тысячелетия, бизнесмены отправляют на орбиту Марса автомобили, повсюду используются инновационные технологии, позволяющие получать электричество чуть ли не из воздуха и без проводов заряжать мобильные телефоны. Но есть ещё в мире такие места, куда не то что Илоны Маски со своими "Tеслами" не доехали, туда ещё не дошли электрики.

Деревня Кулмас Белорецкого района Башкирии, основанная в 1921 году жителями соседних сёл, искавших свежую траву для своего скота, находится ровно посередине между Уфой и Белорецком. В лучшие годы рядом с деревней работали две артели, делавшие дубовые бочки и паркет. Здесь было 70 дворов. Те, кто не работал на производстве, разводили скот и держали пчёл, в семидесятые годы сырья стало меньше, дубовые рощи вырубили почти полностью, а люди начали разъезжаться. Сейчас в деревне нет ни электричества, ни связи.

Кулмас - первая деревня, встречающая тех, кто въезжает в Белорецкий район со стороны Уфы, расположилась она между двух гор на слиянии двух небольших речушек. На парковке перед одним из двух кафе, которые с уверенностью можно назвать «градообразующими», всех приезжающих встречают добродушные собаки, которых подкармливают владельцы заведений.

В саму деревню на автомобиле проехать нельзя, дорогу попросту не чистят, да и дощатый мост, построенный много лет назад, не вызывает доверия. Пройти к единственному жилому дому можно лишь по узенькой тропинке. Зимой деревня умирает. Отсутствие электричества заставляет немногочисленных жителей уезжать к родственникам. Сейчас в самой деревне живёт всего два человека, ещё по четверо - в двух придорожных кафе.

- У меня есть дом в Белорецке, но там нет работы, а тут у меня хозяйство, летом - пчёлы, - рассказывает Ильдар.

Будни Ильдара похожи один на другой как две капли воды. Утром он выводит во двор корову и телят, кормит, и делает что-нибудь по хозяйству, но в отсутствии электричества работать не так-то и просто, всё приходится делать руками.

- Генератор включаем вечером, на час-два, смотрим с женой телевизор. Если дольше будет работать, то никаких денег на бензин не хватит, - продолжает Ильдар.

В конце девяностых жители первый раз обратились к властям за помощью в электрофикации деревни, тогда вопрос решился достаточно быстро, - на единственной улице поставили столбы и протянули провода до каждого дома. В качестве источника энергии использовали генератор, который поставили в обычный металлический гараж.

- Проработал он всего пару лет, потом топливо нам давать перестали, а у нас денег на солярку нет, - рассказывает владелица одного из кафе Залия.

На обращения с просьбой предусмотреть возможность выделения денег на топливо, сельчанам отвечали – нецелесообразно. Согласно одному из писем, пришедшему от администрации района десять лет назад, при условии, что генератор работает всего пару часов в день, на его содержание в месяц тратилось 22 тысячи 600 рублей, а с жителей собирали всего 307 рублей.

Залия Юлбарисова тоже когда-то работала в Белорецке, но приняла решение переехать в Кулмас и открыть небольшое кафе. Сейчас она единственная, кто пытается добиться электрофикации села.

- У нас генераторы работают почти постоянно, потому что холодильники нельзя надолго отключать, - рассказывает Залия, - на бензин очень много денег уходит, ещё и генераторы не выдерживают – ломаются.

До ближайшей деревни, в которой есть электричество, отсюда всего восемь километров. По словам Залии, в начале двухтысячных стоимость строительства линии оценивали в 20 миллионов рублей.

- Последний раз, когда я ходила, мне сказали, что нужно всего десять миллионов, - говорит Залия. - Всего десять миллионов - и деревня снова оживёт.

Как считает Залия, если в деревне вновь появится свет, то она, действительно, снова заживёт.

- Летом у нас много людей живут, большинство держат пасеки, к зиме все разъезжаются. Тут очень красиво, чистый воздух, горы и река, - говорит хозяйка кафе.

Дорога Уфа – Белорецк считается самой сложной в регионе, большая её часть проходит по горам, тем не менее, это пока единственный способ добраться из Уфы на юго-запад Челябинской области в город Магнитогорск. Зимой трасса становится ещё оживлённее из-за любителей горнолыжного спорта, едущих кататься на курорты Зауралья. Горные серпантины таят в себе много опасностей и не у каждого водителя получается без проблем преодолеть их. Жители Кулмаса помнят много историй, когда рядом с деревней случались аварии, но вызвать помощь не было возможности из-за отсутствия связи.

- Как-то тут сломался автобус с детьми, ехавшими на какой-то фестиваль в Уфу, их было около тридцати человек, сопровождали их водитель и одна женщина, у одного из детей подскочила температура до 40, - рассказывает Залия. – Они даже на помощь позвать не смогли, потому что ближайшее место, где есть сотовая связь в нескольких километрах от Кулмаса. Если бы не кафе, то замерзли бы все.

По данным правительства Башкирии, в регионе похожая ситуация сложилась в ещё одной деревне Белорецкого района – Отнурок, однако недавно там началось строительство линии электропередач. Что же касается Кулмаса, то проведение туда электричества в правительстве уже не называют «нецелесообразным».

- По данным «Башкирэнерго», заявка на технологическое присоединение деревни Кулмас направлена в 2018 году. В свою очередь, в адрес заявителя направлено письмо с просьбой об уточнении параметров для осуществления техприсоединения, - говорится в ответе правительства региона на запрос Медиакорсети.

Также в письме отмечается, что электрофикация деревни будет осуществлена после разработки технических условий.

Если говорить о статистике, предоставленной в правительстве, то ещё в прошлом году на территории Башкирии было три деревни, в которых не было электричества. Однако эту цифру удалось изменить благодаря подключению к сетям села Тат-Кудаш Караидельского района.

Ответ на запрос из правительства Башкирии.