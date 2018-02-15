Лаборатория НКО открылась в Сочи
Как написала газета «Известия», она представляет собой пространство для презентации деятельности некоммерческого сектора в стране.
На церемонии открытия присутствовал руководитель Минтруда Максим Топилин.
По словам министра, в последнее время в России ведется серьезная работа по поиску взаимодействия государства и НКО. Он убежден, что организации должны учиться демонстрировать себя и свои достижения.
Топилин считает, что все это станет возможным благодаря такой лаборатории.
Учреждение располагается в медиацентре Олимпийского парка города Сочи. Его площадь составляет 250 квадратных метров. Представители некоммерческих организаций смогут здесь обмениваться опытом и придумывать новые проекты.
В работу платформы вовлечены известные НКО, например, «Ренова», «Соединение», «Все вместе» и многие другие.