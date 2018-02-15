Лаборатория НКО открылась в Сочи

В рамках инвестиционного форума в России в городе Сочи начала работу лаборатория НКО.

Как написала газета «Известия», она представляет собой пространство для презентации деятельности некоммерческого сектора в стране.

На церемонии открытия присутствовал руководитель Минтруда Максим Топилин.

По словам министра, в последнее время в России ведется серьезная работа по поиску взаимодействия государства и НКО. Он убежден, что организации должны учиться демонстрировать себя и свои достижения.

Топилин считает, что все это станет возможным благодаря такой лаборатории.

Учреждение располагается в медиацентре Олимпийского парка города Сочи. Его площадь составляет 250 квадратных метров. Представители некоммерческих организаций смогут здесь обмениваться опытом и придумывать новые проекты.