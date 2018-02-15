"Деловые Линии" открыли направление по работе с интернет-предпринимателями

Как сообщает газета «Известия», компания настроена на предоставление услуг не только крупным представителям рынка, но и частным предпринимателям. Только в 2018 году планируется открытие 30 малоформатных подразделений. Они будут заниматься отправлением небольших грузов в крупнейших российских городах.
На сегодняшний день на отечественном рынке курьерской пересылки грузов есть свои гиганты – так, «Почта России» здесь занимает около 30%. По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова, при таком целенаправленном подходе, «Деловые линии» уже в скором времени смогут занять вторую позицию и получить долю в 15% этого рынка.
Что не удивительно, так как «Деловые линии» предоставляет своему клиенту большие гарантии. В частности, полное страхование груза, при которой риски предпринимателя лишиться денег, товара или репутации приравниваются к нулю. Также частная компания соблюдает сроки доставки, а в случае возникновения задержек всегда готова компенсировать затраты времени клиенту. Дополнительные услуги также играют большую роль – логисты самостоятельно могут забрать и доставить груз клиенту и предоставить ему возможность рассчитать стоимость операции, воспользовавшись API-инструментами на сайте.
Не последнюю строчку занимают и гарантии, которые готова предоставить такая крупная транспортная компания как «Деловые линии», имеющая современное техническое оснащение, большой автопарк и контактные центры со штатом профессионалов.