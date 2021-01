Старый вопрос: получат ли работающие пенсионеры повышенные пенсии?

В январе президент дал поручение правительству предоставить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

До 1 февраля правительство должно доложить президенту, получат ли работающие пенсионеры положенную им индексацию после пяти лет моратория. По данным «Новых известий», бюджет таким образом сэкономил около 1 трлн руб. При этом следы нового экономического кризиса, ударившего по стране из-за коронавируса, заметен невооруженным глазом. По словам научного руководителя Института экономики, члена-корреспондента РАН Руслана Гринберга, власти рассуждают следующим образом: если у людей есть и пенсия, и заработок, они выживут, а в бюджете денег на повышение пенсий нет. В 2019 году в Совете Федерации предлагали отменить мораторий на индексацию. Правительство в ответ посчитало, что тогда ПФР только на 2020 год потребуется дополнительно 368,5 млрд руб При этом проблема индексации тесно связана с инфляцией. — Пятьсот позиций входит в определение уровня жизни. Но в такие трудные времена люди только едят, лечатся и платят ЖКХ — это все расходы, которые Вы не можете отложить. А там инфляция не 4%, как правительство любит говорить, а все 12%, если взять эти позиции. Эта проблема очень серьезная, — подчеркивает Руслан Гринберг. Кроме того, эксперты считают, что в своем решении о новой индексации власти будут учитывать политические моменты, поскольку 2021 год — выборный, а работающих пенсионеров — миллионы. Кроме того, если учесть, что у всех них есть семьи, то речь уже идет о нескольких десятках миллионов человек. Подробнее — в материале «Новых известий» Напомним, в конце 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров подписал документ, согласно которому сумма прожиточного минимума увеличится с 8649 руб. до 9605 руб. По словам министра семьи и труда Ленары Ивановой, в Башкирии более 120 тысяч пожилых, которые получают пенсию в размере или ниже прожиточного минимума.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter