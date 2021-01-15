Старый вопрос: получат ли работающие пенсионеры повышенные пенсии?

— Пятьсот позиций входит в определение уровня жизни. Но в такие трудные времена люди только едят, лечатся и платят ЖКХ — это все расходы, которые Вы не можете отложить. А там инфляция не 4%, как правительство любит говорить, а все 12%, если взять эти позиции. Эта проблема очень серьезная, — подчеркивает Руслан Гринберг.