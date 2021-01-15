Совет директоров ПАО «Россети» назначил Андрея Рюмина и. о. гендиректора компании

Совет директоров ПАО «Россети» назначил Андрея Рюмина и. о. гендиректора компании

Вчера, 20:11ОбществоPhoto: rosseti.ru
Совет директоров ПАО «Россети» передал исполнение обязанностей гендиректора компании на Андрея Рюмина, который ранее руководил «Россети Ленэнерго». Решение принято из-за перехода Павла Ливинского на должность директора вновь созданного Департамента энергетики аппарата Правительства России.

Андрей Рюмин стал главой «Россети Ленэнерго» в январе 2018 года. До этого он занимал должность независимого члена совета директоров «Мосэнерго», генерального директора «Объединенной Энергетической Компании», а также в ряде других компаниях энергетической отрасли.

Как пишут «Новые известия», в прошедшем году под его руководством выполнены президентские поручения по завершению слияния четырех масштабных электроактивов путем их присоединения к «Россети Ленэнерго». Вместе с тем был достигнут стопроцентный возврат сглаживания тарифной выручки на территории Санкт-Петербурга.

Для удовлетворения потребителей и совершенствования энергосистем регионов присутствия «Россети Ленэнерго» передано в работу 18 инновационных подстанций, 3 348 МВА трансформаторной мощности и 6 733 км новых линий электропередачи. В итоге уменьшилась средняя длительность перерывов электроснабжения на 30%. Выполнено техприсоединение стратегических объектов, включая нужды газопровода «Северный поток — 2».

Запущенные в 2018 мероприятия по оптимизации финансово-экономического состояния компании привели к получению в 2019 году беспрецедентной чистой прибыли в размере 12,7 млрд рублей. Достигнуто устойчивое финансовое благополучие компании, показатель Долг/EBITDA уменьшился до 0,9. Рост рыночной капитализации компании за три года — 23% при увеличенной на 30% стоимости чистых активов.

Отмечается, что в итоге в 2019 году Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) повысило кредитный рейтинг компании по национальной шкале до уровня ААА (RU) со устойчивым прогнозом.

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