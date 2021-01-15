Совет директоров ПАО «Россети» назначил Андрея Рюмина и. о. гендиректора компании

Как пишут «Новые известия», в прошедшем году под его руководством выполнены президентские поручения по завершению слияния четырех масштабных электроактивов путем их присоединения к «Россети Ленэнерго». Вместе с тем был достигнут стопроцентный возврат сглаживания тарифной выручки на территории Санкт-Петербурга.