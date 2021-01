Совет директоров ПАО «Россети» назначил Андрея Рюмина и. о. гендиректора компании

Совет директоров ПАО «Россети» передал исполнение обязанностей гендиректора компании на Андрея Рюмина, который ранее руководил «Россети Ленэнерго». Решение принято из-за перехода Павла Ливинского на должность директора вновь созданного Департамента энергетики аппарата Правительства России.

Андрей Рюмин стал главой «Россети Ленэнерго» в январе 2018 года. До этого он занимал должность независимого члена совета директоров «Мосэнерго», генерального директора «Объединенной Энергетической Компании», а также в ряде других компаниях энергетической отрасли. Как пишут «Новые известия», в прошедшем году под его руководством выполнены президентские поручения по завершению слияния четырех масштабных электроактивов путем их присоединения к «Россети Ленэнерго». Вместе с тем был достигнут стопроцентный возврат сглаживания тарифной выручки на территории Санкт-Петербурга. Для удовлетворения потребителей и совершенствования энергосистем регионов присутствия «Россети Ленэнерго» передано в работу 18 инновационных подстанций, 3 348 МВА трансформаторной мощности и 6 733 км новых линий электропередачи. В итоге уменьшилась средняя длительность перерывов электроснабжения на 30%. Выполнено техприсоединение стратегических объектов, включая нужды газопровода «Северный поток — 2». Запущенные в 2018 мероприятия по оптимизации финансово-экономического состояния компании привели к получению в 2019 году беспрецедентной чистой прибыли в размере 12,7 млрд рублей. Достигнуто устойчивое финансовое благополучие компании, показатель Долг/EBITDA уменьшился до 0,9. Рост рыночной капитализации компании за три года — 23% при увеличенной на 30% стоимости чистых активов. Отмечается, что в итоге в 2019 году Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) повысило кредитный рейтинг компании по национальной шкале до уровня ААА (RU) со устойчивым прогнозом.

