Снег, гололед и заносы: какой будет погода в Башкирии в выходные

Ночью 16 января пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Днём также ожидается снег. В отдельных районах Башкирии будет гололед, на дорогах снежный накат, гололедица, днем снежные заносы. Ветер восточный с переходом на южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -7,-12°, днем -3,-8°.