Снег, гололед и заносы: какой будет погода в Башкирии в выходные

Снег, гололед и заносы: какой будет погода в Башкирии в выходные

Вчера, 08:00ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни. Сегодня днем ожидается -4...-9 градусов.

Ночью 16 января пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Днём также ожидается снег. В отдельных районах Башкирии будет гололед, на дорогах снежный накат, гололедица, днем снежные заносы. Ветер восточный с переходом на южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -7,-12°, днем -3,-8°.

17 Января также ожидается небольшой снег, ночью местами до умеренного, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Ночью столбик термометра покажет -10...-15 градусов. Днём температура воздуха достигнет отметки в -7...-15 градусов.

погодаБашкирия
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