В Вельске заведено уголовное дело по факту переселения сирот и жильцов ветхих домов в новостройку. При строительстве многоквартирного дома допущены дефекты, которые застройщик не устраняет.

К устранению проблем застройщика обязал суд, сообщает muksun.fm. Дефекты выявились сразу после переселения, когда жильцы стали жаловаться на плесень, деформацию потолков и полов. Экспертиза подтвердила, что причиной стали проблемы с вентиляцией и фундаментом. Следственный комитет разбирается в ситуации, в том числе и в том, почему власти Вельска не оценили пригодность дома для проживания до того, как приобрести в нем квартиры. На эти цели из бюджета было выделено 26 миллионов рублей.

