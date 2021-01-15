Шандалович предложил дать территориальным фондам ОМС дополнительные средства

Шандалович предложил дать территориальным фондам ОМС дополнительные средства

Вчера, 16:17ОбществоPhoto: фрагмент видео YouTube
Председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович предлагает выделить дополнительные средства территориальным фондам ОМС. Это необходимо для большей устойчивости работы медучреждений, во время пандемии работающих в авральном режиме.

Как сообщает stolicaonego.ru, соответствующее заявление уже направлено зампреду правительства Татьяне Голиковой и главе Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елене Черняковой.

В тексте говорится о том, что COVID-19 внес значительные изменения в работу больниц и поликлиник. Только в Карелии пришлось развернуть свыше 800 стационарных коек для “ковидных” пациентов. При этом врачи и медперсонал справились с многочисленными трудностями, хотя работать приходилось в крайне напряженном режиме.

По итогам 2020 года отмечается, что медики региона превысили плановые показатели оказания медпомощи. В основном на это повлияло большое количество больных коронавирусной инфекцией, которым оказывалась круглосуточная помощь. Из-за переработки медиков у страховых компаний образовалась задолженность перед медучреждениями. Ее размер превысил 400 млн рублей.

По мнению авторов письма, задержка оплаты уже оказанных медуслуг по полисам ОМС приведет к тому, что у медучреждений образуется задолженность перед поставщиками товаров и услуг. Это негативно скажется на работе больниц и поликлиник. При этом отмечается, что аналогичная ситуация сложилась и в других регионах.

Чтобы стабилизировать ситуацию, глава Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович предложил «предоставить территориальным фондам обязательного медицинского страхования субъектов страны дополнительные средства из федерального бюджета на оплату медучреждений за фактически оказанные в 2020 году услуги, которые были исполнены сверх нормы».

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