Шандалович предложил дать территориальным фондам ОМС дополнительные средства

Председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович предлагает выделить дополнительные средства территориальным фондам ОМС. Это необходимо для большей устойчивости работы медучреждений, во время пандемии работающих в авральном режиме.

Как сообщает stolicaonego.ru, соответствующее заявление уже направлено зампреду правительства Татьяне Голиковой и главе Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елене Черняковой. В тексте говорится о том, что COVID-19 внес значительные изменения в работу больниц и поликлиник. Только в Карелии пришлось развернуть свыше 800 стационарных коек для “ковидных” пациентов. При этом врачи и медперсонал справились с многочисленными трудностями, хотя работать приходилось в крайне напряженном режиме. По итогам 2020 года отмечается, что медики региона превысили плановые показатели оказания медпомощи. В основном на это повлияло большое количество больных коронавирусной инфекцией, которым оказывалась круглосуточная помощь. Из-за переработки медиков у страховых компаний образовалась задолженность перед медучреждениями. Ее размер превысил 400 млн рублей. По мнению авторов письма, задержка оплаты уже оказанных медуслуг по полисам ОМС приведет к тому, что у медучреждений образуется задолженность перед поставщиками товаров и услуг. Это негативно скажется на работе больниц и поликлиник. При этом отмечается, что аналогичная ситуация сложилась и в других регионах. Чтобы стабилизировать ситуацию, глава Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович предложил «предоставить территориальным фондам обязательного медицинского страхования субъектов страны дополнительные средства из федерального бюджета на оплату медучреждений за фактически оказанные в 2020 году услуги, которые были исполнены сверх нормы».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter