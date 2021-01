Россия выходит из Договора по открытому небу

Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации сообщили о начале выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).

Решение вступит в силу через полгода после оповещения государств-партнеров по договору, если соглашение по каким-либо причинам не пересмотрят. Об этом информирует телеграм-канал «Мейстер». Ранее авторы телеграм-канала уже писали (https://t.me/maester/1848), что для РФ участие в ДОН лишено всякого смысла. Ведь Соединенные Штаты Америки захотели выйти из договора. Москва решила не хлопать дверь сразу. Кремль попросил у других членов ДОН гарантий, что полученные во время наблюдательных полетов сведения не будут передаваться американцам. Данные государства подобных гарантий давать не стали. Новая администрация Белого дома тоже не демонстрирует желания вести переговоры. Однако раньше члены Демократической партии США раскритиковали решение Дональда Трампа выйти из ДОН. Таким образом, заявление МИД РФ выглядит вполне логичным и ожидаемым, пишет «Мейстер». Авторы телеграмм-канала считают, что Москва приложила все усилия для демонстрации миру своей конструктивной позиции и нежелания разрушать важный для глобальной безопасности договор. Сейчас же Кремль может спокойно выйти из обременяющего его соглашения.

