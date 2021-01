Родители пожаловались на уфимку из BMW, которая на авто перекрывает въезд в детсад

Жители Уфы просят разобраться с женщиной, которая передвигается на элитной иномарке и часто паркуется, перекрывая заезд в детский сад. Об этом сообщили горожане, чьи дети ходят в учреждение, расположенное по улице Валерия Лесунова.

По словам автора сообщения, опубликованного в соцсетях, из-за такой парковки к зданию детского сада ежедневно не может проехать машина с продуктами, из-за чего прием пищи для детей задерживается минимум на час. — Дети должны обедать в 12.00, но дети сидят неизвестного до какого времени голодные, бывает до 13.00, бывает до 13.30, потому что вовремя не могут покушать. Пока несчастные воспитательницы все бидоны дотаскают, пока всё это разогреется. Дети хотят кушать! А в 13.00 деточки должны спать, у них должен быть тихий час! — говорится в сообщении бабушки ребенка, посещающего данный детский сад. Возмущенные родители обратились в управление ГИБДД Башкирии в соцсетях, прислав фото припаркованной у ворот машины. - Запрещающих парковку знаков нет, поэтому нет и нарушения правил дорожного движения. В любом случае мы свяжемся с водителем и проведем с ним беседу, чтобы он свой автомобиль не парковал на этом месте, - ответили в госавтоинспекции.

