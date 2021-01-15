Родители пожаловались на уфимку из BMW, которая на авто перекрывает въезд в детсад

— Дети должны обедать в 12.00, но дети сидят неизвестного до какого времени голодные, бывает до 13.00, бывает до 13.30, потому что вовремя не могут покушать. Пока несчастные воспитательницы все бидоны дотаскают, пока всё это разогреется. Дети хотят кушать! А в 13.00 деточки должны спать, у них должен быть тихий час! — говорится в сообщении бабушки ребенка, посещающего данный детский сад.