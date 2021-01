Глава Башкирии Радий Хабиров поделился успехами развития медицинских учреждений в города Октябрьском. В своих соцсетях он рассказал, как удалось оснастить современным оборудованием хирургический корпус больницы №1 Октябрьского и детскую поликлинику.

— Важно, что мы предоставили возможность нашим жителям получать высокотехнологичную помощь у себя дома, а не мотаться в Уфу и отстаивать там очереди, отметил он. Глава Башкирии отметил, что и дальше планирует вкладывать в развитие медицины. Особенно потому, что в этом городе работает межмуниципальный центр, который принимает пациентов со всех западных районов республики.

