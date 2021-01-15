Радий Хабиров поблагодарил инвесторов за открытие медцентра в Башкирии

Государственно-частный проект медицинского учреждения обсуждали ещё в 2019 году в рамках «Инвестчаса». В итоге, как рассказывает Радий Хабиров, на базе Городской больницы № 1 всего за несколько месяцев в Октябрьском создали современный медицинский центр для оказания помощи больным с острым коронарным синдромом и проведения коронароартериографии, ангиопластики, установки кардиостимуляторов. С декабря здесь спасли уже 53 человека из самого города и Шаранского, Ермекеевского, Бижбулякского, Белебеевского, Туймазинского, Бакалинского районов.