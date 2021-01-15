Радий Хабиров поблагодарил инвесторов за открытие медцентра в Башкирии

Радий Хабиров поблагодарил инвесторов за открытие медцентра в Башкирии

Вчера, 14:29ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров побывал в городе Октябрьский, где в декабре прошлого года открыли сосудистый центр.

Государственно-частный проект медицинского учреждения обсуждали ещё в 2019 году в рамках «Инвестчаса». В итоге, как рассказывает Радий Хабиров, на базе Городской больницы № 1 всего за несколько месяцев в Октябрьском создали современный медицинский центр для оказания помощи больным с острым коронарным синдромом и проведения коронароартериографии, ангиопластики, установки кардиостимуляторов. С декабря здесь спасли уже 53 человека из самого города и Шаранского, Ермекеевского, Бижбулякского, Белебеевского, Туймазинского, Бакалинского районов.

За счёт бюджета и по плану такой центр в городе Октябрьском появился бы не ранее 2023 года. Мы благодарны предпринимателям за инициативу и дальше будем также всесторонне поддерживать подобные проекты и оказывать содействие социально ориентированным инвесторам, сказал Радий Хабиров.

Photo:Страница Радия Хабирова

Напомним, в декабре завершилось строительство ковид-госпиталя в Стерлитамаке. Объект возвели в рекордные сроки — всего за 50 дней.

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