Потерю обоняния могут вызвать заболевания ЛОР-органов

Потерю обоняния могут вызвать заболевания ЛОР-органов

Вчера, 16:44ОбществоPhoto: pixabay.com
Потеря обоняния может быть вызвана не только китайской коронавирусной инфекцией, но и болезнями ЛОР-органов.

Потеря нюха случается при хроническом рините или непроходящем насморке. Об этом информирует NEWS.ru.

При постоянной заложенности носа пациенты начинают злоупотреблять сосудосуживающими каплями у них начинается зависимость от препарата. Следствием этого могут стать инсульты, инфаркты и преждевременная смерть. Медикаментозный ринит встречается у порядка 20% людей с острыми или хроническими заболеваниями лор-органов. Человек «подсаживается» на сосудосуживающие капли и спреи. Принимая их больше положенного срока — 7-14 дней можно перестать чувствовать запахи. Спреи выводят из строя обонятельные рецепторы. Чем дольше пациент злоупотребляет препаратами, тем выше шанс, что обоняние к нему так и не вернется, сообщил врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошлев.

Постоянная заложенность носа может быть вызвана, например, острой, аллергической реакцией слизистой оболочки носа и сосудов на перепады температур, нарастанием полипов, кривой перегородкой в носу, утолщением носовых раковин или стафилококковой инфекций. Постоянное употребление капель от насморка лишь ухудшает состояние больного, подчеркнул эксперт.

Решением проблемы может стать курс реабилитации в условиях стационара. Грамотное лечение позволит избавиться от выделений из носа и ощущения вечной заложенности. Часто проблема кроется в искривленной носовой перегородке. Данный дефект надо исправить, сказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

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