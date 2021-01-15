ПФР опубликовал размеры пенсий, которые будут выплачены в январе 2021 года

Напомним, в 2019–2024 гг. индексация пенсий будет происходить с 1 января, а не с 1 февраля, как было принято ранее. В 2022 году пенсии проиндексируют на 5,9%, в 2023 году — на 5,6%, в 2024 году — на 5,5%. Государство рассчитывает увеличить средний размер пенсий к 2024 году для этой категории граждан до 20 тыс. руб.