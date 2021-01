Нацпроект будет учитывать градостроительный потенциал вовлекаемых в оборот земель

Показатель по градостроительному потенциалу вовлекаемых в оборот федеральных земель включили в нацпроект «Жилье и городская среда».

Показатель будет учитывать площадь возможного к строительству жилья на этих участках, сообщил в пятницу ТАСС заместитель гендиректора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов в кулуарах Гайдаровского форума. Ранее нацпроект «Жилье и городская среда» учитывал площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства. Так, к концу 2024 года планировалось вовлечь в оборот 50,3 тыс. га. «В 2021 году целевые показатели национального проекта „Жилье и городская среда“ пересмотрены. В частности, был исключен показатель по объемам вовлечения [земель для жилищного строительства]. Теперь наиболее важным показателем работы является градостроительный потенциал — возможное к строительству количество квадратных метров жилья», — сказал Филиппов. По его словам, в 2020 году в оборот были вовлечены земельные участки, на которых возможно построить 5,4 млн кв. метров жилья. В 2021 году планируется достичь показателя в 9,4 млн кв. метров, добавил Филиппов. Гендиректор Фонда ДОМ.РФ отметил, что переход от целевого показателя по площади вовлечения земель к целевому показателю по градостроительному потенциалу федеральных участков позволит ДОМ.РФ обеспечивать их качественную градостроительную подготовку и заниматься улучшением качества городской среды, в том числе за счет механизма комплексного развития территорий. Также изменение показателя нацпроекта, по словам Филиппова, позволит усилить контроль за вводом жилья на участках ДОМ.РФ. До 2030 года накопленным итогом планируется обеспечить ввод не менее 100 млн кв. м жилья на федеральных земельных участках, сказал он. Результаты 2020 года В целом ДОМ.РФ, обладая агентскими полномочиями РФ по управлению и распоряжению земельными участками, в 2020 году передал около 2,6 тыс. га регионам. Из них 202 га будет предоставлено 1 413 многодетным семьям, 293 га будут использованы под строительство объектов социальной инфраструктуры, 142 га — для создания городских парков, а 107 га — для создания предприятий, техно- и промышленных парков с новыми высокотехнологичными рабочими местами, сообщил Филиппов. Он добавил, что на вовлеченных в оборот земельных участках в 2020 году было построено порядка 1 млн кв. м жилья в 25 регионах страны. Регионами-лидерами по объемам ввода жилья на федеральных землях является Тюменская область (188 тыс. кв. м), Оренбургская область (105 тыс. кв. м) и Челябинская область (100 тыс. кв. м), в Москве на федеральной земле было построено 31 тыс. кв. м. жилья. «В 2021 году этот показатель будет увеличен до 1,3 млн кв. м. в 37 регионах», — добавил гендиректор Фонда ДОМ.РФ. Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

