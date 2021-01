Министерство культуры Башкирии проиграло суд против издания «Реальное время»

Верховный суд Башкирии отменил решение первой инстанции, которая удовлетворила иск Минкульта к уфимскому дирижеру Рустэму Сулейманову и «Реальному времени».

Ранее министерство подало в суд исковое заявление к Сулейманову о защите чести, достоинства и деловой репутации, возмещении морального вреда в связи с публикацией в интернет-издании «Реальное время» статьи: «Р. Сулейманов: Сибай исконно считался культурным городом, Уфа в этом смысле уступала незаметно». В материале сообщалось, что в Сибайской государственной филармонии не производился ремонт, коллектив учреждения разбегается, а Минкульт не обращает внимание на сгоревшее здание. Ведомство республики и лично министр Амина Шафикова требовали компенсации в 100 тысяч рублей и опровержения информации. Тогда Кировский районный суд частично удовлетворил иск. «Реальное и время» и Рустэма Сулейманова обязали опровергнуть сведения в статье. Кроме того, с последнего взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Верховный суд Башкирии отменил решение первой инстанции. В итоге Минкульту и Амине Шафиковой отказано в удовлетворении исковых требований. Напомним, ранее издание UfaTime в общей сложности оштрафовали на 460 тысяч рублей за публикацию видео, где родители избивали своего ребёнка на глазах у прохожих. Из-за этого редакция оказалась на грани банкротства.

