«Урал» пополнился фланговым нападающим «Велеса» Артемом Максименко.

Об этом сообщает «Советский спорт» с ссылкой на Sport24. По информации источника, контракт 22-летнего россиянина с клубом РПЛ рассчитан на два года с возможностью продления еще на один год. Сумма трансфера пока неизвестна. В нынешнем сезоне форвард провел 25 матчей в рамках Футбольной национальной лиги, забив девять голов и отдав четыре ассиста. На данный момент является лучшим бомбардиром «Велеса».

