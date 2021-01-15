Европарламент обеспокоен растущим влиянием России на Северную Македонию

Европарламент обеспокоен растущим влиянием России на Северную Македонию

Вчера, 19:02ОбществоPhoto: pixabay.com
Часть депутатов европейского парламента озвучила свою тревогу по поводу дипломатических связей России и Северной Македонии. Такие данные приводятся в поправках к проекту резолюции по итогам отчета Европейской комиссии о Северной Македонии за 2019–2020 годы.

Как сообщает RT со ссылкой на информацию, содержащуюся в данном документе, основным предметом беспокойства Европарламента (ЕП) стали российские инвестиции, которые якобы отправляются в Северную Македонию через третьи страны.

В данной поправке представители ЕП докладывают о том, что политические, культурные, экономические и энергетические связи управляющего аппарата балканской республики с российскими властями значительно усилились за последние годы. Также Европарламент считает, что Россия отправляет в Северную Македонию значительную часть инвестиций через третьи страны, что создает серьезную энергетическую и экономическую зависимость балканской республики от действий РФ, поскольку Россия полностью контролирует поставку природного газа через Трансбалканский газопровод.

Внесение этого пункта в резолюцию инициировали парламентарий от Болгарии Ангел Джамбазки, гражданин Испании Герман Тертщ и депутат из Швеции Чарли Веймерс.

Также политики выступили за внесение в резолюцию пункта, согласно которому Северная Македония в будущем станет еще более зависимой от Москвы и Пекина из-за постоянных инвестиционных вливаний. Они прогнозируют, что в дальнейшем влияние России и КНР на весь Балканский регион может стать только масштабнее.

Помимо этого, представитель ЕП из Испании Кристиан Сагарц обратился к властям балканской республики с предложением поддержать санкции, введенные Евросоюзом в отношении России.

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