Депутат Госдумы предлагает разработать экологические штрафы для нефтяной отрасли

Депутат Госдумы предлагает разработать экологические штрафы для нефтяной отрасли

Вчера, 19:51ОбществоPhoto: фрагмент видео
Суду, который рассматривает дело о разливе нефти «Норникелем», удалось сформировать понимание, что такое материальный ущерб, нанесенный нефтяниками экологии. По мнению эколога и депутата Госдумы Максима Шингаркина, есть надежда, что удастся ввести ежегодные экологические платежи для нефтяников.

Они позволят увеличить бюджет страны на 30 процентов — с 20 до 27 триллионов рублей. Если красноярский суд удовлетворит иск, то только за 21 тысячу тонн нефтепродуктов, которые попали в грунт и воду, Норильская горно-металлургическая компания обязана будет заплатить почти 150 миллиардов рублей, пишут «Новые известия».

В 2015 году министром природных ресурсов и экологии Сергеем Донским было сделано заявление, что в течение года в РФ зафиксировано почти 11 тысяч случаев разлива нефтепродуктов, из-за чего в окружающую среду попало полтора миллиона тонн нефти. В то же время срок исковой давности в связи с экологическим ущербом составляет 20 лет, напомнил Шингаркин на сайте радио «Эхо Москвы». А поскольку заявление министра оспаривать никто не стал, есть возможность потребовать у нефтяных компаний, чтобы они возместили ущерб, нанесенный экологии.

Если суд в Красноярске взыщет с «Норникеля» рекордные 147 миллиардов рублей, то с учетом объемов ежегодных экологических ЧП нефтяная отрасль и компании потеряют семь триллионов рублей. Причем, по словам депутата, это не разовый платеж. «Эти полтора миллиона тонн — это некое значение ежегодных нефтяных разливов», — говорит он.

Шингаркин считает, что в Норильске создали прецедент, который позволит судиться с должностными лицами, систематически закрывающими глаза на огромный ущерб размером примерно в треть всего бюджета страны.

«У нас есть реальная возможность отсудить 140 триллионов рублей — за все 20 лет срока исковой давности, которые мы отсчитаем от 2020 года», — говорит он. В этом должны помочь экологические активисты из разных стран и Европейский суд по правам человека.

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