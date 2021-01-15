Депутат Госдумы предлагает разработать экологические штрафы для нефтяной отрасли

В 2015 году министром природных ресурсов и экологии Сергеем Донским было сделано заявление, что в течение года в РФ зафиксировано почти 11 тысяч случаев разлива нефтепродуктов, из-за чего в окружающую среду попало полтора миллиона тонн нефти. В то же время срок исковой давности в связи с экологическим ущербом составляет 20 лет, напомнил Шингаркин на сайте радио «Эхо Москвы». А поскольку заявление министра оспаривать никто не стал, есть возможность потребовать у нефтяных компаний, чтобы они возместили ущерб, нанесенный экологии.