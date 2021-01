На странице в социальных сетях главы Башкирии Радия Хабирова поступило обращение от жителей села Нагаево под Уфой. Они сообщили, что дети ходят в школу прямо по проезжей части.

Радий Фаритович, просим разобраться. Или опять будет беда, пишет Эльвира Галлямова под постом главы. По её словам, дети добираются до школы по дороге, так как в поселке нет тротуара. Она также добавила, что неудобства испытывают не только школьники, но и, например, матери с колясками, которые идут «обрызганные и плачут». К слову, женщине ответили в соцсетях. Администрация Главы Башкирии сообщила, что власти будут разбираться с данной проблемой.

