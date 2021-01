Астрологическое предсказание на январь 2021 от Павла Глобы для всех знаков Зодиака

Узнайте, как пройдет ваш месяц.

Овен Овнам стоит начать 2021 год с качественного отдыха. Можно менять обстановку, заниматься домашними делами, любимыми увлечениями. В период с 9 по 14 число лучше быть осмотрительнее на работе и в бизнесе. Вас ожидают большие позитивные изменения во всех сферах и улучшение общего настроения. Это будет время побед, в которое легко будет получать удовольствие от жизни. Телец В январе звезды и планеты помогут Тельцам получить ответы на волнующие их вопросы. Начало года может серьезно удивить вас, причем не только в позитивном ключе. Могут произойти некоторые неприятности, которые откроют глаза на происходящее. Это может быть предательство друзей или коллег, обман со стороны близких. Нужно принять это как можно скорее, чтобы не утонуть в переживаниях. Близнецы Начало 2021 года — благоприятный период для финансовой и рабочей активности. В январе ночные светила помогут Близнецам избавиться от привычек, ведущих к бедности, стать лучше с любой точки зрения. В январе можно заниматься любыми видами деятельности, начиная от спорта и заканчивая творчеством. Успех в работе и делах приведет к успеху в любви. Стоит найти время для амурных приключений и романтики. Рак У Раков наступает хороший период для релаксации и смены обстановки, но начнется он лишь во второй половине месяца. С 1 по 13 число необходимо будет заниматься работой и делами, не думая об отдыхе. Не стоит отвлекаться на мысли, которые снижают продуктивность. Январь прекрасно подходит для борьбы с вредными привычками. Поездки лучше временно отложить. Лев Январь будет крайне насыщенным месяцем, в который произойдет много интересного. Будут и не самые приятные события, которые приведут к переживаниям. Львам стоит смиренно принимать удары судьбы, ведь в обозримом будущем они будут вознаграждены за это Вселенной: их ждут большие успехи и много счастья. Дева В январе произойдет много событий, которые заберут уверенность Дев и заставят их смотреть на мир иначе. Звезды не хотят, чтобы люди этого Знака меняли сейчас свое мировоззрение. Это может привести к непредвиденным ситуациям. Сейчас нужно стремиться к скорейшей реализации своих планов и к усердной работе. Весы В январе можно повысить доходы и заработать уважение со стороны коллег. Большая удача ожидает тех, кто занимает высокие должности и управляет большим количеством людей. В любовной сфере, наоборот, лучше не показывать силы своего характера. Нужно сделать так, чтобы вторая половинка думала, будто Весы отдают бразды правления ей. Скорпион Скорпионы станут более сильными ментально и стойкими физически. Им придется погрузиться в работу. Очень важно не откладывать дела на потом. Незавершенные дела приносят много проблем, что негативно сказывается на общих успехах. Январь — благоприятный месяц для путешествий и командировок, шопинга и обновления энергетики в доме. Стоит быть осторожнее в конце месяца, так как с 22 числа могут открываться любовные треугольники. Стрелец Необходимо научиться слышать самих себя, причем сделать это стоит как можно скорее. В январе звезды и планеты будут посылать тайные знаки, на которые стоит обращать внимание. Они помогут прийти к успеху в финансовой и любовной сфере. Стрельцы — расторопные и ответственные люди. Этих качеств достаточно для достижения главных жизненных целей. Козерог Козерогам желательно фокусироваться на укреплении здоровья. Нужно больше двигаться, заниматься спортом. В январе можно начинать цикл физических упражнений, менять ритм жизни, подстраиваться под новые обстоятельства. Адаптация к новым условиям пройдет очень успешно, поэтому можно менять место работы. Также звезды помогут в поисках вдохновения. Водолей Один из самых полезных жизненных навыков — умение находить баланс между работой и отдыхом. Водолеи в январе будут привлекать финансовые потоки, поэтому смогут стать богаче и успешнее. В январе можно совершать дорогостоящие покупки. Полезно будет подарить подарки тем, кому не удалось вручить их до наступления 2021 года. Начало года будет полезным временем для исправления ошибок. Рыбы В январе лучше доводить дела до конца и не лениться. Звезды и планеты помогут выбраться из финансовой ямы и подскажут правильный путь к успеху и стабильности, но для этого придется действовать. Большое значение для Рыб будет иметь настрой. Меланхолия и ностальгия могут заставить этих людей потерять мотивацию. Лекарством от бед будет общение с приятными и оптимистичными людьми.

