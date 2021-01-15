Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 15–17 января

— Живу и творю в этом замечательном городе, — рассказал автор. — Будучи студентом училища искусств, приходилось ездить на учебу из Черниковки в старую Уфу. С тех пор и полюбил ее удивительную архитектуру. Старые улицы с деревянными домами. С годами Уфа, конечно же, меняется. Новая архитектура вытесняет старые обветшалые строения. Многих зданий уже нет. Это естественный процесс, новое заменяет старое. Но мне кажется, что характерный облик города как раз сохраняется в старинной архитектуре. И я люблю мою Уфу в старом обличии. Данная серия работ так и называется, «Моя Уфа».