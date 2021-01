Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 15–17 января

Рассказываем о самых ярких событиях, которые ждут столицу Башкирии в этот уикенд.

15 января. Спектакль «Женитьба Фигаро» Знаменитая пьеса Бомарше получила множество постановок, и их количество продолжает расти. Новый вариант представляет уфимцам итальянка с грузинскими корнями Алессандра Джунтини, выпускница Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Знакомый сюжет, сопровождаемый азартом, иронией, юмором и невероятным оптимизмом героев, обещает получить новое измерение в режиссерской версии Джунтини. Photo: rusdram.ru Место: Русский драмтеатр Цена: 500-700 руб. 15 января. Мультсериал «Разочарование» (3 сезон) Нетфликс выпускает третий сезон популярного мультсериала, который снимает создатель «Симпсонов» Мэтт Гроунинг. Впрочем, от знаменитой анимации про желтых человечков эта история отличается более жестким отношением к современности, несмотря на то, что «Разочарование» переносит зрителя в условную средневековую страну, напичканную волшебством, интригами и прочими соответствующими атрибутами. Главная героиня принцесса Бин продолжает вести праздный образ жизни, вляпываться в приключения, изводить короля и наводить хаос всюду со своими верными друзьями демоном и эльфом. Photo: Netflix Место: Нетфликс Цена: подписка на стриминг 16 января. Онлайн-концерт «Jimmy Eat World» Американская рок-группа Jimmy Eat World, скорее всего, хорошо известна тем, кто застал расцвет вещания MTV: поп-панк, близкий к альтернативе и эмо, был на слуху в то время. Грядущий онлайн-концерт посвящен выходу десятого студийного альбома «Surviving». Место: официальный сайт группы Цена: ~1300 руб. 16 января. Выставка «Моя Уфа» Персональная выставка уфимского художника Эдуарда Ханнанова. На выставке представлены 36 фоторепродукций автора. Большинство картин выполнены в технике акварель. — Живу и творю в этом замечательном городе, — рассказал автор. — Будучи студентом училища искусств, приходилось ездить на учебу из Черниковки в старую Уфу. С тех пор и полюбил ее удивительную архитектуру. Старые улицы с деревянными домами. С годами Уфа, конечно же, меняется. Новая архитектура вытесняет старые обветшалые строения. Многих зданий уже нет. Это естественный процесс, новое заменяет старое. Но мне кажется, что характерный облик города как раз сохраняется в старинной архитектуре. И я люблю мою Уфу в старом обличии. Данная серия работ так и называется, «Моя Уфа». Photo: poufe.ru Место: галерея «3000» Цена: бесплатно 17 января. Цветной театр теней На площадке библиотеки «Культура» состоится представление цветного театра теней с игровыми элементами по книге Джулии Дональдсон «Зог». Это смешная и трогательная история о школе, в которой учатся маленькие дракончики. Photo: https://www.instagram.com/kultura.ufa/ Место: лекторий «Мегалаб» ТЦ «Мега» Цена: бесплатно, количество мест ограничено

