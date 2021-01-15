Администрация Кемеровской области продлевает режим повышенной готовности

Точкам общепита по-прежнему нельзя принимать посетителей с 3 ночи до 6 утра. Однако в этот промежуток можно продавать блюда на вынос или доставлять их по заказам. Круглосуточно работают только заведения питания на вокзалах и в аэропортах.