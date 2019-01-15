В Башкирии вспомнят о 75-й годовщине блокады Ленинграда

Акция, посвященная 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдет 25-27 января - накануне и в день юбилейной даты.

К ней, как рассчитывают в Нацмузее, могут присоединиться корпоративные, частные музеи, музеи, входящие в клубно-досуговые и библиотечные учреждения, сельские многофункциональные клубы.