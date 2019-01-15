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В Башкирии вспомнят о 75-й годовщине блокады Ленинграда
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В Башкирии вспомнят о 75-й годовщине блокады Ленинграда

Сегодня, 10:05ОбществоНадежда ВалитоваФото: Национальный музей РБ.
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