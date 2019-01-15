В Башкирии вспомнят о 75-й годовщине блокады Ленинграда
Сегодня, 10:05ОбществоНадежда ВалитоваФото: Национальный музей РБ.
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В Национальном музее РБ объявили о проведении Республиканской музейной акции «Рука помощи».
Акция, посвященная 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдет 25-27 января - накануне и в день юбилейной даты.
К ней, как рассчитывают в Нацмузее, могут присоединиться корпоративные, частные музеи, музеи, входящие в клубно-досуговые и библиотечные учреждения, сельские многофункциональные клубы.
В рамках акции «Рука помощи» в государственных и муниципальных музеях республики пройдут уроки памяти, которые будут посвящены участию наших земляков в защите Ленинграда и пребыванию в Башкортостане эвакуированных предприятий и жителей города.
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