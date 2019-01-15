В Башкирии полицейский спас тонущего пенсионера из ледяной реки

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, о благородном поступке в ведомстве узнали только после благодарственного письма пенсионера на имя начальника управления МВД по Стерлитамаку.

Как выяснилось, 3 января у Павла Зотова, старшего лейтенанта полиции по Стерлитамаку, был выходной. Вместе со своей семьей он отдыхал на даче на берегу реки Стерля. В какой-то момент недалеко от дома он увидел испуганную маленькую девочку, которая рассказала, что ее дедушка упал в реку и просит о помощи.

Мужчина, не раздумывая, бросился на помощь, спустился по крутому склону берега, зашел в ледяную воду и вытащил пенсионера. К счастью, мужчина пробыл в воде недолго. Полицейский помог ему добраться до дома. От госпитализации пенсионер отказался.

60-летний пенсионер позже рассказал, что гулял с внучкой около реки. В какой-то момент девочка уронила "ледянку", она скатилась вниз по реке. Мужчина спустился к берегу, не удержался и неожиданно провалился под лед. Он сориентировался, что самостоятельно выбраться не сможет из-за того, что у него астма и ему стало трудно дышать. Тогда он попросил внучку найти помощь.