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В Башкирии полицейский спас тонущего пенсионера из ледяной реки
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В Башкирии полицейский спас тонущего пенсионера из ледяной реки

Сегодня, 10:45ОбществоНадежда ВалитоваФото: пресс-служба МВД по РБ
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