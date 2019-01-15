В Башкирии полицейский спас тонущего пенсионера из ледяной реки
Пожилой человек сорвался с берега и не мог сам выбраться. Искать помощи дедушке бросилась его маленькая внучка.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, о благородном поступке в ведомстве узнали только после благодарственного письма пенсионера на имя начальника управления МВД по Стерлитамаку.
Как выяснилось, 3 января у Павла Зотова, старшего лейтенанта полиции по Стерлитамаку, был выходной. Вместе со своей семьей он отдыхал на даче на берегу реки Стерля. В какой-то момент недалеко от дома он увидел испуганную маленькую девочку, которая рассказала, что ее дедушка упал в реку и просит о помощи.
Мужчина, не раздумывая, бросился на помощь, спустился по крутому склону берега, зашел в ледяную воду и вытащил пенсионера. К счастью, мужчина пробыл в воде недолго. Полицейский помог ему добраться до дома. От госпитализации пенсионер отказался.
60-летний пенсионер позже рассказал, что гулял с внучкой около реки. В какой-то момент девочка уронила "ледянку", она скатилась вниз по реке. Мужчина спустился к берегу, не удержался и неожиданно провалился под лед. Он сориентировался, что самостоятельно выбраться не сможет из-за того, что у него астма и ему стало трудно дышать. Тогда он попросил внучку найти помощь.
Девочка, к счастью, встретила Павла Зотова. Полицейский признался, что на его месте любой поступил бы также. Свой поступок молодой человек никак не афишировал. За помощь гражданину старший лейтенант полиции будет награжден руководством Управления МВД России по Стерлитамаку.
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