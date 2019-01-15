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В Башкирии командующий Приволжским округом проинспектировал подразделения Росгвардии
Сюжеты:
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В Башкирии командующий Приволжским округом проинспектировал подразделения Росгвардии

Сегодня, 13:05ОбществоРустэм БашкирцевФото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ
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