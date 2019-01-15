В Башкирии командующий Приволжским округом проинспектировал подразделения Росгвардии
Генерал-полковник Александр Порядин проверил организацию оперативно-служебной деятельности.
В ходе рабочей поездки командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Александр Порядин также посетил Центр лицензионно-разрешительной работы, спецподразделения СОБР и ОМОН, а также уфимский отряд специального назначения Росгвардии имени генерал-майора М.М. Шаймуратова, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Порядин принял участие в занятиях, посвященных началу нового периода обучения и выступил с лекцией перед личным составом, подробно на примерах рассказав о недопустимости нарушения мер безопасности в различных видах служебной деятельности.
Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ также посетил места дислокации и встретился с личным составом специальных подразделений ОМОН, СОБР и отряда специального назначения имени генерал-майора М. Шаймуратова, поблагодарил росгвардейцев за службу, ответил на вопросы и дал напутствие на дальнейшее совершенствование профессиональных навыков бойцов спецназа.
В ходе рабочей поездки состоялась встреча генерал-полковника Александра Порядина с главой региона Радием Хабировым, где были обсуждены вопросы взаимодействия Росгвардии с органами государственной власти республики и участие ведомства в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории региона.
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