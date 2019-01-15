В Башкирии командующий Приволжским округом проинспектировал подразделения Росгвардии

В ходе рабочей поездки командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Александр Порядин также посетил Центр лицензионно-разрешительной работы, спецподразделения СОБР и ОМОН, а также уфимский отряд специального назначения Росгвардии имени генерал-майора М.М. Шаймуратова, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Порядин принял участие в занятиях, посвященных началу нового периода обучения и выступил с лекцией перед личным составом, подробно на примерах рассказав о недопустимости нарушения мер безопасности в различных видах служебной деятельности.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ также посетил места дислокации и встретился с личным составом специальных подразделений ОМОН, СОБР и отряда специального назначения имени генерал-майора М. Шаймуратова, поблагодарил росгвардейцев за службу, ответил на вопросы и дал напутствие на дальнейшее совершенствование профессиональных навыков бойцов спецназа.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ