Ульфат Мустафин прокомментировал замечание Радия Хабирова о пыли в городе

Сегодня, 15 января, во время оперативного совещания в городской мэрии, глава администрации Уфы Ульфат Мустафин поручил обратить внимание на указание Радия Хабирова. Напомним, вчера, 14 января, на совещании в правительстве республики врио главы Башкирии попросил уже зимой готовиться к летнему сезону.

- Этих песчаных бурь, которые летом летают в Уфе, быть не должно. Я заранее вас предупреждаю. Мы перешли в новый год и пока сидим в сугробах, - отметил Радий Хабиров.

Сити-менеджер на замечание отреагировал: