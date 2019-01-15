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Ульфат Мустафин прокомментировал замечание Радия Хабирова о пыли в городе
Сюжеты:
Мусорная реформаВласть без цензурыБолеем за наших
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Ульфат Мустафин прокомментировал замечание Радия Хабирова о пыли в городе

Сегодня, 09:29ОбществоВиктория КуприяноваФото: Сергей Словохотов/ Mkset.ru
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