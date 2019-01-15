Ульфат Мустафин прокомментировал замечание Радия Хабирова о пыли в городе
Сегодня, 09:29ОбществоВиктория КуприяноваФото: Сергей Словохотов/ Mkset.ru
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Сити-менеджер пообещал разобраться с проблемой.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 15 января, во время оперативного совещания в городской мэрии, глава администрации Уфы Ульфат Мустафин поручил обратить внимание на указание Радия Хабирова. Напомним, вчера, 14 января, на совещании в правительстве республики врио главы Башкирии попросил уже зимой готовиться к летнему сезону.
- Этих песчаных бурь, которые летом летают в Уфе, быть не должно. Я заранее вас предупреждаю. Мы перешли в новый год и пока сидим в сугробах, - отметил Радий Хабиров.
Сити-менеджер на замечание отреагировал:
- Он уже неоднократно говорил, что город грязный. Еще февраль, март, и снег сойдет, - подчеркнул Ульфат Мустафин.
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