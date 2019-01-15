Уголовное дело против онкобольной из Башкирии о клевете на чиновника будет прекращено

Сегодня, 15 января, стало известно, что должно быть прекращено уголовное дело о клевете, возбужденное в прошлом году по заявлению заместителя главы администрации Мелеузовского района Игоря Федорова против 46-летней жительницы Мелеуза Расили Ахметовой, страдающей онкологическим заболеванием.

- Мне позвонила дознаватель и очень вежливым голосом сообщила, что производство по уголовному делу против меня будет прекращено, нужно только, чтобы я прислала больничные выписки, - рассказала Медиакорсети Расиля Ахметова.

Хождения по мукам

Напомним суть проблем Расили. В начале июня прошлого года Расилю выселили из квартиры судебные приставы по решению суда.

Если обратиться к материалам дела о ее выселении из квартиры, то, на первый взгляд, действия судей и решение приставов логичны. Там отмечено, что Расиля Ахметова в 2011 году самовольно въехала в квартиру без подписания договора купли-продажи и с тех пор не внесла ни копейки ни за жилье, ни за квартплату. Так что претензии застройщика, как владельца жилья, кажутся вполне обоснованными.

Однако в материалах дела не упоминается о событиях, которые предшествовали вселению Расили в данную квартиру, хотя Расиля несколько раз подробно излагала в суде свою историю. Но суд, вероятно, счел их несущественными деталями.

Тем не менее, мы считаем необходимым рассказать, как было дело со слов Расили Ахметовой и ее близких.

- В 2011 году я обратилась к Зугуре Ягануровне Рахматуллиной, когда она баллотировалась в депутаты Госдумы, рассказала, что мы с дочкой вдвоем вынуждены жить в аварийной коммуналке. Я как раз тогда узнала о своем страшном диагнозе и попросила помочь мне решить квартирный вопрос, поскольку я с 1996 года стояла в очереди на получение социального жилья. До 2010 года мы жили с дочкой в общежитии Мелеузовского деревообрабатывающего завода.

В 2010 году подошла наша очередь на квартиру. Однако оказалось, что нам дали место в помещении, которое является прачечной детского сада в деревне Саитово. Ну как в ней жить? Я очень боялась, что могу не дожить до того дня, когда нам дадут жилье, и моя дочка останется одна на всем белом свете, без своего угла, вот и пошла к Зугуре Ягануровне, - рассказала Расиля.

По ее словам, Зугура Рахматуллина при ней позвонила тогдашнему главе муниципалитета Малику Вахитову, попросила помочь, и тот пообещал выделить Расиле и ее дочке квартиру. Так и произошло. Ей дали ключи от квартиры. В мелеузовской газете тогда написали красивую статью, как местные власти заботятся о земляках.

Кругом обман

Оформить сразу документы Расиля не успела, потому что проходила в тот момент обследование, потом был курс лечения, который нельзя было отложить. И эта задержка стала роковой в решении ее квартирного вопроса.

Как гром среди ясного неба, внезапно ее ошарашили заместитель по строительству Игорь Федоров и директор МУП «Стройзаказчик» Евгений Спиридонов.

- Они потребовали с меня 300 тысяч рублей за квартиру. Обещали в обмен на деньги сразу оформить все документы на жилье. Я попыталась спорить, что квартиру мне дали как социальное жилье. Но они только смеялись в ответ. Денег у меня не было, я тогда ходила по больницам постоянно, жили мы только на небольшую пенсию по инвалидности. Я сказала, что буду жаловаться. А они в ответ сказали, что я об этом пожалею, - продолжает рассказ Расиля.

Свое обещание чиновник и коммерсант выполнили. Дальше начались судебные разбирательства, итог которых нам уже известен: суд постановил выселить Расилю из квартиры как захватчицу чужого имущества.

Расиля не раз пробовала искать правды в разных инстанциях. В процессе разбирательства выяснилось, что в архивах районной администрации и Денисовского сельсовета отсутствует информация о том, что она стояла в очереди на жилье.

- У меня, к сожалению, никаких документов об этом нет, так что доказать я ничего не могу, - сокрушается женщина. – Но как же мне тогда выделяли место в этой прачечной детсада, на основании чего? Кругом обман!

Расиле настоятельно советовали переехать в ту самую прачечную, которую чиновники называют жилым помещением, хотя в реестре ЕГРП говорится, что это помещение нежилое.

По словам Расили, после того, как она отказалась добровольно покинуть квартиру, к ней стали регулярно приходить то хулиганы, то судебные приставы.

- По моим сведениям, мои оппоненты смогли договориться с руководством колледжа, в котором училась моя дочка в Уфе, и ее отчислили, хотя моя девочка хорошо училась. Заместитель директора колледжа мне так и сказала по секрету по телефону – что в колледж поступил такой приказ, - поделилась Расиля. – Из-за этого дочка уехала в Москву, чтобы там ее не могли они достать.

А потом ее выселили приставы вместе с вещами.

Суд да дело

Во время одиночного пикета возле Дома Республики, который провела Расиля в июне 2018 года, она рассказала, как лишилась выделенной ей квартиры, поскольку отказалась дать 300 тысяч рублей заместителю главы Мелеузовской администрации по строительству Игорю Федорову и директору МУП «Стройзаказчик» Евгению Спиридонову. Это заявление было опубликовано на нашем сайте. В ответ оскорбленный чиновник подал на Расилю в суд, Он потребовал взыскать с женщины причиненный ему моральный ущерб, оценив его в 25 тысяч рублей. Помимо этого, Игорь Федоров потребовал привлечь Расилю Ахметову к уголовной ответственности за клевету.

После нескольких заседаний Мелеузовский районный суд решил удовлетворить иск Расили, снизив сумму ущерба до 5 тысяч рублей, но добавив к нему расходы, которые принципиальный истец понес в виде оплаты экспертизы и судебных издержек. Расиля опротестовала решение суда, ее апелляционная жалоба будет скоро рассмотрена Верховным судом Башкирии.

Действия чиновника, о которых мы рассказывали в предыдущих публикациях, вызвали широкий резонанс. Читатели были возмущены его действиями, ведь у Расили, которая проходит лечение в Москве, и так каждая копейка на счету.

Летом Расиля провела несколько месяцев на обследовании в Москве, там она побывала также на приеме в МВД России, Генпрокуратуре, Следственном комитете и в приемной администрации президента страны. Все эти ведомства начали проверки по ее обращениям.

Чиновникам и не снилось

Вряд ли Игорь Федоров, подавая иски о защите чести и достоинства против Расили Ахметовой, предполагал, какой поворот примет дело. Иначе, возможно, он бы тысячу раз подумал, прежде чем судиться с онкобольной и практически лишенной жилья женщины.

Проверки уже выяснили интересные детали. О них Расиле рассказала депутат Госсобрания Рида Субханкулова, у которой она побывала на приеме.

- Рида Тагировна мне сказала, что проверка выявила важную подробность, о которой я не знала. Оказывается, в 2011 году мне был выделен жилищный сертификат, но я об этом даже не подозревала. Мы с дочкой просто вселились в квартиру, которую нам выделила администрация, и жили в ней. О том, куда делся полагавшийся мне сертификат, воспользовался ли им кто-то другой или же чиновники его просто «потеряли», я могу только предполагать. Насколько я поняла, чиновники тогда, в 2011 году, отчитались о выделении мне квартиры. Тогда почему же меня теперь выселили? Какое они имели на это право? - выразила недоумение Расиля в беседе с корреспондентом Медиакорсети.

Квартплата за отобранную квартиру

Проблемы Расили с судом и уголовным делом постепенно разрешаются, но осталась еще одна, к которой она пока не знает, как подступиться.

Дело в том, что с нее уже продолжительное время автоматически снимают квартплату за жилье – 4500 рублей. Причем это плата за квартиру, из которой ее выселили.

Верховный суд Башкирии не так давно не признал ее долг по квартплате, поскольку она не является владелицей жилья. Соответственно, по документам, если квартирой владеет МУП «Стройзаказчик», так пусть предприятие само и платит квартплату. Однако судебным приставам, как видно, закон не писан, они продолжают, руководствуясь первым решением суда, которое фактически уже отменено, регулярно снимать деньги с карты больного человека.

К сожалению, пока ходить дальше с жалобами по инстанциям Расиля не может. Состояние женщины в последнее время ухудшилось. В ближайшее время, скорее всего, она будет переоформлять группу инвалидности со второй на первую.

- Даже не знаю, что делать. Дочка занята по работе, да и она в Москве живет, а я сама лечусь. Нет сил выяснять отношения с приставами, - горюет Расиля. – Неужели никак иначе этот вопрос нельзя решить? Неужто работу приставов вообще никто не контролирует – правильно ли они взимают деньги с людей?