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Стали известны районы Уфы, где в первую очередь запустят реновацию
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Стали известны районы Уфы, где в первую очередь запустят реновацию

Вчера, 15:03ОбществоВиктория КуприяноваФото: Mkset.ru
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