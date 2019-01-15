Стали известны районы Уфы, где в первую очередь запустят реновацию
Ими станут Черниковка и Затон.
Реновация, успешно реализуемая в Москве, как известно не подходит для регионов из-за специфичности ситуаций в каждом из них. Если будет принят соотвествующий закон, то долгожданный процесс обновления жилья коснется Башкирии в течение ближайших лет: до 2020 года запустят пилотные проекты по реновации двухэтажек в Черниковке и Затоне. Но даже если в 2020 году(во второй половине) будет запущен снос домов, на полную реализацию проекта уйдут годы юридических тонкостей и квартирных споров.
- Есть параметры, которые влияют на практическую реализацию этой программы. И эти параметры могут устанавливать местные региональные власти. В частности, что касается Уфы, – она становится очень реальной, если нам разрешат повысить плотность населения с максимально разрешённой федеральной нормы на более высокую, цитируют "Итоги недели" телеканала БСТ Павла Винкельмана, директора инженерно-строительного центра.
Также необходимо помнить, что реновация жилья невозможна без согласия его собственников.
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