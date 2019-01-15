«Росконтроль» проверил популярные марки буженины
В результате исследования шести популярных марок буженины эксперты «Росконтроля» только две из них рекомендовали к употреблению.
Как информирует газета «Известия», специалистами было проверено качество буженины «Каждый день», «Рублевский», «Мясницкий ряд», «Ближние горки», «Мясной дом Бородина» и «Ремит».
Исследование продукции проводилось более, чем по 50 параметрам.
Выяснилось, что в буженине «Каждый день» присутствует золотистый стафилококк, что говорит о неудовлетворительном санитарном контроле. В продукции «Мясницкий ряд» были найдены бактерии кишечной палочки, а также обнаружено значительное превышение содержания мезофильных микроорганизмов. Буженина данных торговых марок была занесена в «черный список».
В продукции «Мясной дом Бородина» было обнаружено незначительное нарушение по содержанию микроорганизмов, в связи с чем образец занесен в список товаров с замечаниями.
Во всех образцах были найдены ошибки в указании пищевой ценности продукции (соотношение белка и жира). А в буженине «Рублевский» по факту оказалось на 63% меньше жира и почти на 50% меньше белка, что означает присутствие в образце не указанных на маркировке углеводов. Поэтому продукция попала в список продуктов с замечаниями.
По итогу проверки только у марок «Ближние горки» и «Ремит» не оказалось существенных нарушений, в связи с чем они рекомендованы к покупке.
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