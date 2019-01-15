«Росконтроль» проверил популярные марки буженины

Как информирует газета «Известия», специалистами было проверено качество буженины «Каждый день», «Рублевский», «Мясницкий ряд», «Ближние горки», «Мясной дом Бородина» и «Ремит».

Исследование продукции проводилось более, чем по 50 параметрам.

Выяснилось, что в буженине «Каждый день» присутствует золотистый стафилококк, что говорит о неудовлетворительном санитарном контроле. В продукции «Мясницкий ряд» были найдены бактерии кишечной палочки, а также обнаружено значительное превышение содержания мезофильных микроорганизмов. Буженина данных торговых марок была занесена в «черный список».

В продукции «Мясной дом Бородина» было обнаружено незначительное нарушение по содержанию микроорганизмов, в связи с чем образец занесен в список товаров с замечаниями.

Во всех образцах были найдены ошибки в указании пищевой ценности продукции (соотношение белка и жира). А в буженине «Рублевский» по факту оказалось на 63% меньше жира и почти на 50% меньше белка, что означает присутствие в образце не указанных на маркировке углеводов. Поэтому продукция попала в список продуктов с замечаниями.